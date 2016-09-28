Международное следствие установило причастность России и пророссийских боевиков к катастрофе MH17

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы сегодня в Нидерландах на пресс-конференции Совместной следственной группы по катастрофе МН17.

Глава следственной группы Вильберт Паулиссен сказал: "Мы пришли к заключению, что МН17 был сбит ракетой 9М38, запущенной из "Бука", которая была ввезена из Российской Федерации и которая была возвращена в Российскую Федерацию".

По его словам, следствие точно установило маршрут перевозки «Бука». "Следствие пришло к заключению, что территория была подконтрольна боевиками", - подчеркнул он. По словам Паулиссена, ракета была запущена в радиусе 6 километров от села Снежное Донецкой области.

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"ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами", - говорится в отчете, который цитирует "Зеркало недели".

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"В общих чертах обнародованный документ подтвердил опубликованные в октябре 2015 Выводы Совета безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB), определившего технические причины крушения малайзийского самолета", - говорится в материале.

Существенное отличие расследования JIT от отчета DSB не только в том, что в нем точно указывается место, откуда была выпущена ракета. Например, следователи голландского Совета безопасности лишь указали на обширный район площадью в 320 кв. км: это территория, ограниченная городом Снежное на севере и поселками Первомайский и Степановка на востоке и юго-востоке. В отчете же Совместной следственной группы также фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно.

Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом. Но, по мнению следователей JIT, то, что ЗРК "Бук" прибыл из РФ и затем возвратился назад, не является самодостаточным, чтобы выдвинуть обвинения. Чтобы передать дело в суд, нужно четко определить круг подозреваемых, цепочку подчинения и передачи приказов и т.д.

"Стало значительно легче - наконец-то настоящая следственная группа указала на место, откуда был запущен "Бук". Как мы и ожидали, это было село Снежное, сепаратистская территория. Они также сказали, что ракета "Бук" была завезена из России в это село и отведена назад", - сказал журналистам по результатам встречи с Совместной следственной группой по катастрофе МН17 отец погибшей 17-летней Элсемейк Ганс де Борст., передает корреспондент УНИАН.

Отец погибшей выразил надежду, что это дело будет направлено в Международный уголовный суд.

Напомним, в России утверждали, что один украинский самолет был в непосредственной близости от MH17 в день катастрофы. Это было "подтверждено" данными российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25".

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию катастрофы MH17 и подчеркнул: Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10,500 метров.

Следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к заключению, что самолет "Малазийских авиалиний" рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.