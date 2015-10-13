После эксперимента со взрывом самолета Россия заявила, что MH17 был сбит с украинской территории

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"Специалисты концерна провели два полномасштабных натурных эксперимента, результаты которых мы сегодня представим", - сказал Новиков.

По его словам, 31 июля был проведён первый эксперимент с подрывом ракеты 9М38М1 по алюминиевым щитам, имитирующим фюзеляж самолёта. В результате стало очевидно, что малайзийский самолёт и был сбит ракетой "Бук" то эта могла быть только ракета 9М38 - ракета более старой модификации.

По его словам, голландская комиссия отказалась принимать результаты первого эксперимента, тогда было принято решение провести второй эксперимент.

"Концерн принял решение о проведении второго полномасштабного натурного эксперимента. Ввиду отсутствия списанных самолетов Боинг-777 в эксперименте использовался самолет Ил-86, фюзеляж которого аналогичен основным параметрам Боинга-777. Эксперимент состоялся 7 октября. Использована ракета 9М38М1", - сообщил Новиков.

При этом он заявил, что пуск не был совершён с оккупированной территории - населённого пункта Снежное.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населённого пункта Зарощенское", - сказал Новиков.

Читайте такжеКатастрофа Boeing 777: Эксперты Bellingcat установили причастных к транспортировке "Бука"

При этом он заявил, что итоги исследования "Алмаз-Антея" по катастрофе Boeing на Донбассе «полностью опровергают» выводы голландской комиссии о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет.

"Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска", - сказал он.

По его словам, проведенное голландской комиссией моделирование крушения малайзийского Boeing не объясняет, почему они сочли, что самолет сбили именно со стороны Снежного.

Читайте такжеНуланд: США хотят, чтобы виновные в катастрофе МН17 были преданы суду

"Основным способом доказательства того, что самолет был сбит с направления Снежного, было моделирование этого процесса и объяснение области повреждений на внешней обшивке. Оно достаточно наглядно может показать, что, действительно, при подлете ракеты на встречном курсе поражается определенная область, однако это моделирование зачастую совершенно не объясняет реальные углы подхода поражающих элементов", - сказал Новиков.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли.

Большинство жертв – подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете "Малайзийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

Читайте такжеОбнародование окончательного отчета по катастрофе малайзийского Боинга запланировано на февраль - СБУ

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.