Украина и Грузия получат визовую либерализацию в этом году - еврокомиссар Хан

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что в этом году в Европейском парламенте и среди стран-членов ЕС будет принято решение о либерализации визового режима для Украины и Грузии.

Об этом он сказал Радио Свобода сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Братиславе.

"Среди стран-членов существует ожидание того, что обе страны должны получить это (визовую либерализацию –УНИАН)", – отметил Хан.

Европейский парламент и Европейский совет должны дать "зеленый свет" в этом деле.

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Источники Радио Свобода в ЕС убеждены, что это произойдет в октябре или ноябре 2016 года, и граждане Украины и Грузии смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз уже зимой.

Летом Германия заблокировала решение о предоставлении либерализации визового режима Грузии. Согласно сообщениям, Берлин опасался всплеска преступлений, совершенных грузинами в Германии.

Хан считает, что создание в конце осени механизма прекращения выдачи виз со стороны ЕС в случае возникновения проблем "должно устранить все спорные вопросы".