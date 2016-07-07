Комитет Европарламента будет голосовать за отмену виз для Украины осенью – представительство ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине,

Отмечается, что заключения Комитета по иностранным делам о рекомендации относительно предоставления безвизового режима гражданам Украины, Грузии и Косово будут переданы Комитету по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. «Именно этот комитет будет голосовать за отмену визовых требований для Украины, Грузии и Косово после летнего отпуска», - отмечают в сообщении.

В дипмиссии ЕС сообщают, что сегодня депутаты-члены Комитета Европейского парламента по иностранным делам подчеркнули, что Евросоюз должен предоставить безвизовый доступ на свою территорию для граждан Украины, Грузии и Косово.

«Они, соответственно, приняли три заключения, призывая Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел принять эти рекомендации, учитывая то, что эти страны достигли значительного прогресса во внедрении критериев, установленных для снятия визовых требований. Также, по их мнению, такой шаг будет способствовать развитию межчеловеческих контактов», - отмечают в представительстве ЕС.

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Отмечается, что упрощение визового режима и визовая либерализация для стран Восточного партнерства и Западных Балкан – важный инструмент внешней политики и политики безопасности ЕС. Также это способствует развитию межчеловеческих контактов и укреплению отношений с Евросоюзом, отметили члены Комитета.

В частности, в представительстве Украины в ЕС отметили, что предоставление Украине безвизового режима было поддержано 42-мя голосами против 3-х; 6 депутатов воздержались. За соответствующее постановление в отношении Грузии утвердительно проголосовали 43 евродепутата, не поддержали – 5, воздержались – 3. Отмене визового режима для Косово сказали «да» 38 членов Комитета, «нет» – 7, воздержались – 6.

Как сообщал УНИАН, евродепутат Яцек Сариуш-Вольски заявил, что сегодня, 7 июля, Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил рекомендации относительно ускорения предоставления Европейским Союзом Украине безвизового режима.