Европарламенту предлагают отменить визы для украинцев сразу в целом

Соответствующее предложение прописано в проекте документа, подготовленного докладчиком Марией Габриэль (Болгария, европейские народники), который будет впервые рассмотрен на заседании Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел 5 сентября.

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«Принять это предложение в первом чтении, принимая предложение Комиссии», - говорится в проекте.

Габриэль констатирует, что Украина «достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии для принятия такого решения».

Докладчик отметила, что отмена визовых обязательств для граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта, будет представлять собой «конкретное достижение». Также либерализация визового режима будет продолжать углублять контакты между людьми.

Габриэль учла и миграционные риски, отметив, что по состоянию на сегодня отказ предоставить визу ЕС украинским гражданам составляет 2%. «Докладчик убеждена, что голосуя за это предложение Комиссии, Европейский парламент подтвердит принцип, когда каждая страна, которая выполнит все необходимые критерии, может получить либерализацию визового режима», - сказано в проекте доклада.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.

Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины 20 апреля. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.