Пинзеник считает, что у трех министров слишком большие запросы

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что предложения, выдвинутые Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Министерством по чрезвычайным ситуациям по их финансированию в 2009 году, значительно превышают возможности государства, несмотря на планируемое увеличение расходной части госбюджета-2009 на 99,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИНЗЕНИК сообщил в ходе совещания в Кабинете министров с министрами-«нашеукраинцами» по вопросам финансирования этих министерств в следующем году.

«Несмотря на увеличение ресурсов, у нас сохраняется большая нагрузка по социальным расходам, и запросы, конечно, поданные министерствами, значительно превышают возможности», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, Министерство финансов при планировании объемов финансирования, Минобороны, МВД и МЧС исходили из необходимости сокращения разрыва уровней денежного обеспечения старшего и младшего офицерского составов. «За основу мы взяли ситуацию по обеспечению в 2008 году и предложили разное увеличение денежного обеспечения, чтобы сократить диспропорции по разным министерствам», - добавил он.

В частности, министр финансов уточнил, что сейчас существует двукратная диспропорция денежного обеспечения младшего офицерского состава, а предполагается его сократить на 60%.