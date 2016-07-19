По требованию представителей Трампа из программы Республиканцев исключено предоставление Украине оружия - СМИ

Как сообщает издание The Washington Post, делегаты партии на встрече комитета платформы по вопросам национальной безопасности в Кливленде на прошлой неделе были удивлены, когда представители избирательной кампании Трампа организовали ряд мероприятий, чтобы убедиться, что будущий кандидат в президенты США не будет принимать на себя обязанностей относительно предоставления Украине вооружения, которого она просит у Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, такие изменения противоречат взглядам почти всех лидеров Республиканской партии по внешней политике в Вашингтоне.

Читайте такжеНад вопросом предоставления Украине летального вооружения работают пять стран - Керри

В ходе проведения встречи, член комитета от штата Техас Дайана Денман, которая во время праймериз поддерживала Теда Круза, предложила внести дополнение, в котором высказывался призыв относительно сохранения или усиления санкций против России, увеличение помощи Украине и предоставления летального оборонительного вооружения" украинским военным.

"В настоящее время после завершения "холодной войны", идеал "единой и свободной Европы" находится под сильным испытанием из-за продолжающейся военной агрессии России в Украине", - говорится в предложенном дополнении.

Также в предложениях Денман говорится, что "Украинский народ заслуживает нашего восхищения и поддержки в его борьбе".

Читайте такжеПостпред США в ООН объяснила, почему США не предоставляют Украине летальное вооружение

При этом, работники штаба Трампа, которые не были делегатами, а выполняли роль наблюдателей, вмешались в работу заседания, и в сотрудничестве с теми делегатами, которые выступают в поддержку Трампа, смогли добиться смягчения языка и предложить другие изменения, которыми изменили призыв относительно предоставления летального оборонительного вооружения" на призыв обеспечения "надлежащей помощи".

В издании напомнили, что председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт ранее более десяти лет работал лоббистом экс-президента Виктора Януковича.

Предложенные изменения быть проголосованы и внесены в программу Республиканской партии.

Как утверждают люди, приближенные к Трампу, и которые знакомы с его мышлением, наибольшей угрозой для Европы является не Россия, а исламистский терроризм и открытые границы. Он выступает, чтобы США помогали Европе в этих вопросах и не шли на конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным.