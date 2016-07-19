По требованию представителей Трампа из программы Республиканцев исключено предоставление Украине оружия - СМИ
На требование представителей претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из официальной программы партии исключено предоставление Украине летального вооружения.
Как сообщает издание The Washington Post, делегаты партии на встрече комитета платформы по вопросам национальной безопасности в Кливленде на прошлой неделе были удивлены, когда представители избирательной кампании Трампа организовали ряд мероприятий, чтобы убедиться, что будущий кандидат в президенты США не будет принимать на себя обязанностей относительно предоставления Украине вооружения, которого она просит у Соединенных Штатов.
Как отмечает издание, такие изменения противоречат взглядам почти всех лидеров Республиканской партии по внешней политике в Вашингтоне.
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В ходе проведения встречи, член комитета от штата Техас Дайана Денман, которая во время праймериз поддерживала Теда Круза, предложила внести дополнение, в котором высказывался призыв относительно сохранения или усиления санкций против России, увеличение помощи Украине и предоставления летального оборонительного вооружения" украинским военным.
"В настоящее время после завершения "холодной войны", идеал "единой и свободной Европы" находится под сильным испытанием из-за продолжающейся военной агрессии России в Украине", - говорится в предложенном дополнении.
Также в предложениях Денман говорится, что "Украинский народ заслуживает нашего восхищения и поддержки в его борьбе".
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При этом, работники штаба Трампа, которые не были делегатами, а выполняли роль наблюдателей, вмешались в работу заседания, и в сотрудничестве с теми делегатами, которые выступают в поддержку Трампа, смогли добиться смягчения языка и предложить другие изменения, которыми изменили призыв относительно предоставления летального оборонительного вооружения" на призыв обеспечения "надлежащей помощи".
В издании напомнили, что председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт ранее более десяти лет работал лоббистом экс-президента Виктора Януковича.
Предложенные изменения быть проголосованы и внесены в программу Республиканской партии.
Как утверждают люди, приближенные к Трампу, и которые знакомы с его мышлением, наибольшей угрозой для Европы является не Россия, а исламистский терроризм и открытые границы. Он выступает, чтобы США помогали Европе в этих вопросах и не шли на конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным.