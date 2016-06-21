Трампа и российскую элиту связывают тесные отношения - The Washington Post

Когда Дональд Трамп впервые привез в Москву конкурс красоты "Мисс Вселенная", он оказался в своей стихии - вращался в обществе конкурсанток и бизнес-магнатов. "Однако Трамп особенно жаждал появления еще одного почетного гостя - российского президента Владимира Путина", - пишут журналисты Том Хамбургер, Розалинд С. Хелдерман и Майкл Бирнбаум в материале для The Washington Post, передает Инопресса.

"Трамп послал Путину через "Твиттер" личное приглашение побывать на конкурсе, и планировалось, что встреча между нью-йоркским бизнесменом и российским лидером с глазу на глаз состоится за день до шоу. В последнюю минуту Путин отменил встречу, но прислал декоративную лакированную шкатулку (это традиционный русский подарок) и теплое письмо, рассказывает московский миллиардер Араз Агаларов, который служил посредником между Трампом и российским лидером", - говорится в статье.

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"И все же тот уикенд стал для Трампа успешным. Он получил процент от 14 млн долларов, которые внесли Агаларов и другие инвесторы ради того, чтобы конкурс состоялся в Москве. Агаларов сказал, что он и Трамп подписали соглашение о строительстве в сердце Москвы "Башни Трампа" (это, как минимум, пятая попытка Трампа осуществить такой проект). А Трамп, по-видимому, воодушевился благодаря общению с российской финансовой элитой на конкурсе и пышном афтер-пати в московском ночном клубе", - говорится в статье.

Среди американских политических лидеров преобладает мнение, что Путин - это изгой, презирающий права человека и нарушивший международные нормы.

Трамп излагает иную точку зрения, отчасти продиктованную его устремлениями в бизнесе, продолжают авторы. "С 80-х годов Трамп и члены его семьи много раз приезжали в Москву в поисках благоприятных возможностей для бизнеса, а также рассчитывали на российских инвесторов как покупателей своей недвижимости по всему миру", - говорится в статье.

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Как пишет The Washington Post, мировоззрение Трампа во многом сформировано коммерцией, а не аналитическими центрами, дискуссиями в правительстве и международными дипломатическими конференциями, как у типичных кандидатов в президенты США.

"Это также отражает готовность Трампа смотреть на других мировых лидеров через призму своих собственных личных связей. В Республиканской партии способность дать отпор Путину слывет показателем стойкости, но отношения Трампа с российским лидером, напротив, отличаются взаимной лестью", - пишет газета. Путин назвал Трампа "ярким" и "талантливым" человеком, а Трамп заявил, что такой комплимент для него - честь.

В минувший четверг на митинге Трамп заявил, что не станет чуждаться российского лидера. "Человек назвал меня гением, а я, что, буду его отвергать?" - сказал он. В пятницу в Петербурге Путин снова назвал Трампа "ярким человеком" и сказал, что приветствует предложение Трампа о "полноформатном восстановлении" американо-российских связей.

Трамп на встречах с избирателями призвал к обновленному партнерству с Москвой, а также к реформе НАТО. "Кроме того, Трамп окружил себя командой советников, у которых были финансовые связи с Россией", - утверждает издание.

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Объединение деловой и политической "повесток дня" Трампа было очевидным во время его поездки в Москву в 2013 году, считает издание.

Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов сообщили изданию, что после конкурса красоты подружились с Трампом, а будучи у него в гостях в Нью-Йорке, слышали, как он излагает свой взгляд на американо-российские отношения.

"Он все время говорил: "Каждый раз, когда есть трения между США и Россией, это плохо для обеих стран. Чтобы люди извлекали пользу, проблему надо решить. Нам следует быть друзьями", - вспоминал Эмин Агаларов.

"Россия подала сигнал, что глубоко интересуется выборами в США и особенно Трампом. Посол РФ в США, нарушив традицию, согласно которой дипломаты держатся подальше от внутренней политики, в апреле присутствовал на речи Трампа о внешней политике, в которой он призвал завершить "этот ужасный цикл враждебности" между двумя странами", - пишет The Washington Post.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что хакеры, связанные с российским правительством, получили доступ к досье на Трампа, составленному Национальным комитетом Демократической партии.

"Представитель российского посольства сказал, что присутствие посла Сергея Кисляка на речи Трампа не следует расценивать как признак особого расположения России к Трампу. "Никаких предпочтений нет", - сказал представитель посольства Юрий Мельник. И все же эти отношения вызывают тревогу в столицах прозападных государств, а также во внешнеполитическом сообществе в США", - отмечается в материале.

Россияне стали одной из ключевых групп покупателей недвижимости, построенной Трампом в США и других странах.

"В 2013 году Трамп нашел для некого проекта в сфере недвижимости в Москве нового российского партнера. Это был уроженец Азербайджана Араз Агаларов", - говорится в статье.

"Агаларов сколотил состояние частично на строительных проектах, которые финансировались государством. Это знак близости компании к правительству Путина. Вскоре после конкурса красоты Путин наградил Агаларова-старшего престижным орденом Почета РФ", - говорится в статье.

Агаларов и его сын Эмин дали интервью газете некоторое время назад в нынешнем году.

"Они сказали, что познакомились с Трампом после того, как наняли конкурсанток "Мисс Вселенной" для одного из музыкальных клипов Эмина. В итоге Трамп снялся в клипе вместе с королевами красоты. Агаларовы сказали, что после видеоклипа и конкурса красоты в 2013 году у них сложились более широкие отношения с Трампом, в том числе они обсуждали строительный проект в Москве", - говорится в статье.

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"Эмин Агаларов сказал, что сделка насчет "Башни Трампа" так и не продвинулась дальше предварительного обсуждения, но он и его отец не потеряли интереса к возможному проекту в будущем", - пишут авторы.

У старших советников Трампа тоже были связи с Россией, утверждает издание. Глава избирательного штаба Пол Манафорт заключал мультимиллионные сделки с пророссийскими олигархами и долгое время был советником Виктора Януковича, пророссийского президента Украины.

Советник Трампа на праймериз в Нью-Йорке Майкл Капуто в 90-е годы прожил в России семь лет и работал с "группами, которые поддерживали тогдашнего президента Ельцина", как пишет газета. В 2000 году "Газпром-медиа" на несколько месяцев заключила с Капуто контракт на улучшение имиджа Путина в США.

Экс-глава Разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн, который, возможно, станет баллотироваться в вице-президенты вместе с Трампом, "ошеломил дипломатическое сообщество тем, что сидел близко от Путина в 2015 году в Москве на ужине в честь RT, англоязычной телекомпании, союзницы Кремля, которая вещает на США и другие западные страны", - говорится в статье.

Еще один советник Трампа, Картер Пейдж, когда-то руководил российским отделением Merrill Lynch и, в том числе, консультировал "Газпром".

По словам авторов, Трамп обсуждал свое отношение к России со своими российскими деловыми партнерами.

"Он все время подчеркивает, что считает президента Путина сильным лидером, - сказал Эмин Агаларов. - Это могло бы стать поразительным прорывом. Если [Трамп] станет президентом и действительно подружится с Путиным, мы будем каждый год избегать не менее 10 войн".