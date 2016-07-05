В Кремле отреагировали на оценку Британии по аннексии Крыма и вторжению на Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с формулировками. Такие формулировки, как «аннексия Крыма», нам непонятны, мы не можем с ними согласиться. Утверждение насчет юго-востока Украины - это тоже, с нашей точки зрения, неправильная интерпретация и неправильная формулировка», - отметил пресс-секретарь.

«Что касается НАТО, трудно сказать, какую роль играет НАТО по сдерживанию. Мы постоянно говорим, что, безусловно, расширенческая линия НАТО, экспансионистская политика НАТО лишний раз подчеркивает агрессивный характер этой организации», - добавил он.

По словам Пескова, «деятельность альянса не добавляет безопасности для членов объединения, а напротив, провоцирует напряженность на общем европейском континенте».

При этом он заявил, что на этот документ нужно «все-таки» смотреть через «позитив».

Читайте такжеРоссия выиграет от раскола в ЕС - военная разведка Швеции

«Почему через позитив? Потому что, несмотря на разногласия, вы сами сказали, там содержится идея о необходимости установления диалога с Россией», - считает пресс-секретарь.

По его мнению, британская сторона известна своим пристрастием к полному сворачиванию диалога в тех или иных областях, включая самые чувствительные и важные, поэтому проявление желания к общению - это то, что вызывает удовлетворение.

Песков заявил, что это полностью корреспондируется с последовательной позицией Москвы о том, что только посредством диалога можно и должны решаться и международные проблемы, и проблемы двусторонних отношений.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.