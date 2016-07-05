Британские парламентарии: страны НАТО должны нарастить усилия для сдерживания агрессии России

Об этом говорится в докладе оборонного комитета британского парламента, передает Лента.ру.

Такие действия Москвы, как аннексия Крыма Россией и военная интервенция на востоке Украины, парламентарии назвали угрозой стабильности Европы.

Также в документе упоминается угрожающее поведение России по отношению к членам НАТО, в частности, неоднократные случае пролета российских военных самолетов вблизи воздушного пространства альянса.

«Великобритания и НАТО должны иметь адекватную военную мощь и способность сдерживать, а в случае необходимости противостоять, агрессивным российским шагам», — подчеркивается в докладе.

Парламентарии также выступают за продление санкций против России, введенных в связи с украинским конфликтом. «Мы также призываем правительство активизировать адресные санкции в отношении членов российского руководства», — указывают они.

Как передает РБК, по словам председателя комитета Джулиана Льюиса, тот факт, что НАТО и Великобритания были захвачены врасплох вмешательством в Украине, показывает отсутствие понимания решимости российских властей к «сохранению сферы влияния за пределами России, в случае необходимости, и с применением силы».

В отчете парламентского комитета, говорится, что Россия не только наращивает военную мощь, но и становится все более активной в использовании «нетрадиционных методов», которые не могут повлечь за собой ответ НАТО согласно 5 статье устава альянса, которая предполагает, что вооруженное нападение на одно государство-участника НАТО приравнивается к нападению на альянс в целом.

В частности, парламентарии приводят пример российской пропаганды, реакция на которую, по их мнению, со стороны НАТО является недостаточной.

«Мы обеспокоены тем, что Великобритания и НАТО еще не полностью сформировали стратегию эффективного противостояния российской пропаганде и дезинформации. Мы понимаем, что в НАТО предпринимаются усилия для ее развития. <...> Тем не менее, НАТО должен существенно увеличить объем ресурсов, который государства-участники вкладывают в эту работу», — говорится в докладе.

Кроме того, парламентарии призывают признать масштабы наращивания российской военной силы и дать решительный ответ на него. «Последние российские действия и заявления высокопоставленных лиц означают, что Россия укрепляет [обороноспособность] для возможного будущего конфликта с Западом. Если Запад не отреагирует надлежащим образом на такие действия, он будет плохо оснащен для предотвращения такого конфликта или успешного противостояния, в случае, если конфликт разгорится. Министры обороны [стран-участниц НАТО] должны изложить свои планы, в рамках расширенной стратегии по отношению к России и разработать меры по борьбе с милитаризацией России», — утверждает оборонный комитет парламента Британии.

Вместе с тем, депутаты призывают определить, нуждается ли Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года в пересмотре или замене, в свете утверждений, что Россия нарушила его положения, а также призывают стимулировать продолжение действий санкций ЕС против России и рассмотрение вопроса об их распространении на более широкий круг лиц из российского руководства.