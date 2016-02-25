Порошенко подписал протянутый Гройсманом скандальный закон о "партийной диктатуре"

Об этом свидетельствует информация на странице документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, 16 февраля Рада после отказа принять закон, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов, вернулась к рассмотрению документа и приняла его.

Спикер ВР Гройсман для обеспечения результативного голосования ставил этот вопрос на рассмотрение в том или ином виде несколько десятков раз в течение нескольких месяцев, однако найти достаточное количество голосов до сих пор никак не удавалось.

Законом установлено, что партия может исключить из своего списка любого кандидата в депутаты, который по итогам выборов считается неизбранным в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Также предполагается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в нардепы от партий, которые брали участие в выборах 26 октября 2014.

Соответствующий законопроект №3700 является совместной инициативой председателя фракции "БПП" Луценко, председателя фракции "Народный фронт" Бурбака, председателя фракции "Батькивщина" Тимошенко, председателя фракции Радикальной партии Ляшко, председателя фракции "Самопомич" Березюка и депутата из РПЛ Олега Куприенко.

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В то же время гражданская сеть «ОПОРА» подчеркнула, что эти изменения грубо нарушают избирательные конституционные права граждан.

Эксперты обращают внимание на то, что закон вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.

В «ОПОРЕ» считают, что закон об исключении кандидатов из избирательных списков поставил партийные интересы выше политических правах граждан, поскольку возможность отзыва кандидатов из списка после голосования нарушает их право быть избранными, а избирателей, которые голосовали за весь список в целом, выбирать своих представителей.

«Законопроект №3700 предоставляет неограниченные возможности руководству партии просматривать перечень уже де-факто избранных лиц после объявления результатов голосования, противоречит рекомендациям и выводам авторитетных международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейская комиссия« За демократию через право »(Венецианская комиссия ) о недопустимости партийного диктата над избранными народными представителями », - отмечается в заявлении.

«Просмотр избирательного списка после объявления результатов голосования меняет содержание волеизъявления избирателей», - предостерегают в «ОПОРЕ».

Как сообщал УНИАН, ранее депутат от БПП Сергей Лещенко заявлял, что основной причиной настаивания властей на этом законе являлось желание исключить из избирательного списка БПП Андрея Богдана - адвоката Геннадия Корбана.

Сейчас Богдан является очередным кандидатом на попадание в парламент, из-за чего ни один депутат БПП не может покинуть фракцию, например, для перехода в правительство.

Теперь этот закон позволит Блоку Порошенко исключить Богдана из списка.