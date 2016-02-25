Порошенко подписал протянутый Гройсманом скандальный закон о "партийной диктатуре"
Президент Петр Порошенко подписал законопроект №3700, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов.
Об этом свидетельствует информация на странице документа на сайте Верховной Рады.
Напомним, 16 февраля Рада после отказа принять закон, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов, вернулась к рассмотрению документа и приняла его.
Спикер ВР Гройсман для обеспечения результативного голосования ставил этот вопрос на рассмотрение в том или ином виде несколько десятков раз в течение нескольких месяцев, однако найти достаточное количество голосов до сих пор никак не удавалось.
Законом установлено, что партия может исключить из своего списка любого кандидата в депутаты, который по итогам выборов считается неизбранным в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.
Также предполагается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в нардепы от партий, которые брали участие в выборах 26 октября 2014.
Соответствующий законопроект №3700 является совместной инициативой председателя фракции "БПП" Луценко, председателя фракции "Народный фронт" Бурбака, председателя фракции "Батькивщина" Тимошенко, председателя фракции Радикальной партии Ляшко, председателя фракции "Самопомич" Березюка и депутата из РПЛ Олега Куприенко.
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В то же время гражданская сеть «ОПОРА» подчеркнула, что эти изменения грубо нарушают избирательные конституционные права граждан.
Эксперты обращают внимание на то, что закон вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.
В «ОПОРЕ» считают, что закон об исключении кандидатов из избирательных списков поставил партийные интересы выше политических правах граждан, поскольку возможность отзыва кандидатов из списка после голосования нарушает их право быть избранными, а избирателей, которые голосовали за весь список в целом, выбирать своих представителей.
«Законопроект №3700 предоставляет неограниченные возможности руководству партии просматривать перечень уже де-факто избранных лиц после объявления результатов голосования, противоречит рекомендациям и выводам авторитетных международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейская комиссия« За демократию через право »(Венецианская комиссия ) о недопустимости партийного диктата над избранными народными представителями », - отмечается в заявлении.
«Просмотр избирательного списка после объявления результатов голосования меняет содержание волеизъявления избирателей», - предостерегают в «ОПОРЕ».
Как сообщал УНИАН, ранее депутат от БПП Сергей Лещенко заявлял, что основной причиной настаивания властей на этом законе являлось желание исключить из избирательного списка БПП Андрея Богдана - адвоката Геннадия Корбана.
Сейчас Богдан является очередным кандидатом на попадание в парламент, из-за чего ни один депутат БПП не может покинуть фракцию, например, для перехода в правительство.
Теперь этот закон позволит Блоку Порошенко исключить Богдана из списка.