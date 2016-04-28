Порошенко: Сегодня Украина имеет одну из самых боеспособных армий в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед административно-хозяйственным активом Херсонской области.

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«Из-за парламентско-правительственного кризиса Украина потеряла два месяца очень драгоценного времени для проведения необходимых реформ», - сказал он.

«Вчера мы увидели новейшие образцы вооружения, высокоточное оружие, современные комплексы связи, средства контрбатарейной борьбы. Сегодня армия совершенно не та, что была раньше», - заявил Порошенко.

По словам президента, в украинской армии появились новые бронемашины, которые прошли испытания в «горнилах войны» российской агрессии. «Армия накормлена, одета, обута, уровень денежного обеспечения украинских военных достойный», - сказал он.

«На сегодняшний день мы имеем одну из самых боеспособных армий в Европе», - подчеркнул президент.