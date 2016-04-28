Шустер сможет выходить в эфир: ведущему приостановили запрет на работу в Украине

Такое решение было принято Центральным аппаратом ГСЗ после письменного обращения Шустера к руководству службы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что, принимая приказ №54, Киевский городской центр занятости действовал в пределах своих полномочий исключительно в рамках правового поля.

"Ко мне поступило заявление гражданина С.Шустера и, реагируя на этот документ, мы приостанавливаем решение приказа до выяснения обстоятельств. Таким образом, на сегодняшний день разрешение на применение труда гражданина Канады Шустера № 43388 является действительным до выяснения обстоятельств", – заявил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

Напомним, 26 апреля Шустер подал заявление в Госслужбу занятости по приказу Киевского городского центра занятости от 25.04.2016 № 54.

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Как сообщал УНИАН, Фонд занятости аннулировал журналисту Савику Шустеру разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение "недостоверными сведениями в документах" и открытое в связи с этим уголовное производство.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала украинскую власть разобраться в ситуации вокруг журналиста, продюсера и ведущего телевизионного шоу "Шустер Live" Савика Шустера и гарантировать защиту его прав.

В ответ президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что соответствующие службы в кратчайшие сроки урегулируют инцидент с журналистом.

Сам телеведущий Шустер заявил о намерении выходить в эфир, несмотря на лишение права на работу в Украине, а также объявил голодовку до возобновления ему права работать в Украине.