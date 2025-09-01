Торговая политика и независимость ФРС по-прежнему в центре внимания.

Доллар в понедельник, 1 сентября, упал до пятинедельного минимума. Инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые могут повлиять денежно-кредитную политику.

Агентство Reuters пишет, что трейдеры также оценивали данные по инфляции в США и решение суда о незаконности большинства пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп, а также продолжающуюся борьбу президента США с Федеральной резервной системой по поводу увольнения Лизы Кук.

Отмечается, что рынки недавно оценили вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 90%, а к осени 2026 года — примерно в 100 базисных пунктов.

Аналитики заявили, что экономика США больше не демонстрирует таких высоких показателей, как в течение большей части прошлого десятилетия, что оправдывает ослабление доллара, и дальнейшие признаки смягчения рынка труда лишь подкрепят эту точку зрения. Некоторые эксперты все еще видят вероятность снижения ставок ФРС на 50 базисных пунктов в конце этого месяца.

По отношению к корзине валют доллар снизился на 0,22% до 97,64 после достижения 97,552, самого низкого уровня с 28 июля. 29 августа он продемонстрировал месячное снижение на 2,2%.

Курс евро вырос на 0,35% до 1,1724 доллара, а фунт стерлингов поднялся на 0,18% до 1,3528 доллара. Курс доллара по отношению к иене остался неизменным на уровне 147 после месячного снижения на 2,5% в августе.

Курс юаня на внутреннем рынке стабилизировался вблизи пятничного максимума за последние 10 месяцев и в последний раз составлял 7,1326 за доллар.

Курс доллара в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 сентября вырос на 4 копейки - до 41,59 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Пи этом в обменниках средняя стоимость доллара сегодня составляет 41,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни.

