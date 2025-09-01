Взрывчатые средства становятся все более дорогими и ограниченными в поставках.

Российско-украинская война привела к мировому дефициту тринитротолуола, также известного как тротил или TNT. Об этом сообщает The New York Times.

Более века США используют тротил для оружия и добычи полезных ископаемых. Раньше он был в изобилии и довольно дешевым. Но производство TNT создает опасные отходы, так что к середине 1980-х годов Министерство обороны США закрыло последний завод в стране, который его изготавливал.

Американцы начали полагаться на зарубежных поставщиков - преимущественно из Китая, России, Польши и Украины. Они предлагали взрывчатку по низким ценам, самостоятельно утилизируя опасные отходы.

Еще одним важным источником поставок для коммерческого использования был тротил, изъятый из боеприпасов, таких как противопехотные мины, снаряды и бомбы, которые Пентагон регулярно выводил из эксплуатации.

Сейчас, после вторжения России в Украину, полагаться на эти схемы поставок уже нельзя. Например, значительная часть того, что производит Польша, направляется в Украину, которая использует эту продукцию для собственных военных нужд. В то же время Россия и Китай прекратили экспорт в США.

Что касается американской армии, то военные, посмотрев на реалии российско-украинской войны, решили оставить старые вооружения в своем арсенале.

Ситуацию в гражданской сфере несколько улучшают новые технологии. Расчеты, которые раньше выполняли вручную, теперь проводятся быстрее и точнее благодаря дронам, 3D-сканерам и компьютерам, которые определяют, сколько нужно взрывчатки для выполнения тех или иных работ.

Также американские военные заявляют о "продолжающихся усилиях" по увеличению внутреннего производства взрывчатых веществ в США.

