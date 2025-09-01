По словам Плетенчука, периодически взрывоопасные предметы выбрасывает и на побережье.

Вчера, 31 августа, недалеко от побережья Одесской области гражданское иностранное судно наткнулось на взрывное устройство и произошел взрыв - в ВМС ВСУ не исключают, что могли быть последствия ночной атаки на город Черноморск, во время которой над акваторией сбивали российские "Шахеды". Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Да, вчера у нас был неприятный инцидент, который обошелся без жертв и существенных потерь в техническом смысле. Но, тем не менее, этот вопрос сейчас изучается потому, что это было неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбивания что-то оставалось в акватории", - предположил Плетенчук.

По его словам, в любом случае эта работа довольно успешно продолжается. Изымается из моря и уничтожается десятки взрывоопасных предметов, мин, в частности со времен Второй мировой войны, с которыми военные тоже постоянно сталкиваются. Если бы эта работа не проводилась, подчеркнул спикер, вероятно инцидентов, связанных с опасными объектами в море, было бы гораздо больше.

Кроме того, добавил Плетенчук, периодически взрывоопасные предметы выбрасывает и на побережье, где их тоже уничтожают. В этом смысле опасность довольно велика, хотя пляжный сезон уже завершается и людей со временем на побережье станет меньше.

"Для того, чтобы можно было безопасно курсировать по акватории, как вокруг портов, так и в нашем "коридоре" (морской коридор для коммерческих гражданских судов - УНИАН) для того, чтобы и дальше поддерживать высокий уровень экспортно-импортных операций, мы постоянно проводим разминирование и исследование акватории силами нашего противоминного дивизиона, других подразделений", - рассказал представитель ВМС Украины.

Он отмечает: это процесс сложный, длительный, учитывая то, что это не суша, а море, на которое имеют большое влияние природные условия, в частности штормы - это дополнительная опасность.

По данным спикера, сейчас в море ситуация остается без изменений, по состоянию на утро 1 сентября, ни одного вражеского корабля в акватории не зафиксировано. Для охраны своих пунктов базирования оккупанты используют катера и авиацию, которой у него, по словам Плетенчука, к сожалению, хватает.

Другие инциденты в Черном море

Напомним, 31 августа в акватории Черного моря, недалеко от побережья Одесской области, гражданское иностранное судно наткнулось на взрывное устройство. Обошлось без жертв, судно не получило серьезных повреждений и после соответствующего осмотра представителями ВМС ВСУ продолжило движение собственным ходом.

В ночь на 31 августа российская армия нанесла массированный дроновой удар по городу Черноморск (Одесская область) и его окрестностям. Из-за атаки более полусотни "шахедов" более половины города осталась без света. Это первая такая массированная атака на Черноморск за весь период войны, которую против Украины развязала РФ.

