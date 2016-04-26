Шустер собирается выходить в эфир, несмотря на отсутствие разрешения на работу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

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«Будем работать без разрешения на работу»,- сказал он.

«Конечно, я буду выходить в эфир. Но можно выходить в эфир и не получать зарплату»,- добавил телеведущий.

Шустер считает, что произошедшее - это «абсолютно сознательные действия», которые «абсолютно не выдерживают никакой критики в свой адрес».

Он считает, что выбор времени для такого решения не является случайным.

«Перед Пасхой, перед майскими праздниками людей в городе нет, внимание к телевидению не такое уж и придирчивое... А когда все политики вернутся в город, где-то к 10 мая - к началу пленарного заседания, все уже об этом не будут помнить. Расчет был именно таким»,- убежден он.

Сегодня во второй половине дня Шустер пришел в Киевский городской центр занятости для выяснения, на каких основаниях ему аннулировали право на работу в Украине. В Центр также прибыли народные депутаты Сергей Власенко и Дмитрий Добродомов, которые считают решение об аннулировании права на работу незаконным.

Присутствующим удалось пообщаться только с руководителем отдела Центра Дмитрием Шульгой, а директора самого Центра и его заместителей не было на месте. Шульга не смог предоставить исчерпывающую информацию по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему - гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости заявила, что разрешение аннулировали в связи с представлением работодателем документов, которые содержали недостоверную информацию.