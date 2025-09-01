В Киеве накануне 1 сентября провели праздник для детей защитников Мариуполя, которые впервые идут в школу

В этом году к организации праздника присоединился Фонд Рината Ахметова, который уже 20 лет помогает украинцам и имеет большую экспертизу в поддержке детей.

Накануне первого звонка проект "Сердце Азовстали" совместно с Фондом Рината Ахметова организовал в Киеве праздник для детей защитников Мариуполя, которые в этом году идут в школу.

На мероприятии "Готовимся к школе" собрались дети действующих военных, а также пленных и погибших защитников. Для них провели мастер-класс по мозаике, где каждый мог создать вещи, которые понадобятся в школе. Также для малышей организовали шоупрограмму с фокусниками и трюками. Кроме того, дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" - рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией. Цель мероприятия - замотивировать первоклашек к успешному старту обучения в школе.

"Уже три года подряд "Сердце Азовстали" поддерживает детей наших героев. Мы дарим полный школьный набор - рюкзаки со всем необходимым для учебного процесса. И также организовываем праздники, где собирается наше сообщество - дети и их героические родители. Это для того, чтобы дети после летнего отдыха были мотивированы учиться. Ведь наше юное поколение, а особенно дети героев - это наше будущее. И именно они будут отстраивать нашу страну", - отметила директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

"За 20 лет работы через различные программы Фонда прошли более 6 млн детей. Это и психологическая поддержка, и профессиональная ориентация, помощь со здоровьем, усыновление - любые проекты, которые могут улучшить жизнь детей, в фокусе работы Фонда. Поэтому нам есть чем поддержать и обогатить инициативу "Сердца Азовстали" до 1 сентября", - рассказала председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Всего уже более тысячи детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали".