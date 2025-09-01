1 сентября состоится премьера мультсериала 'Полезные подсказки' от ПЛЮСПЛЮС

Каждая серия посвящена важной теме.

1 сентября на телеканале ПЛЮСПЛЮС состоится премьера второго сезона мультсериала собственного производства "Полезные подсказки" - современной познавательной истории для детей, которая помогает учиться важному в легкой и дружественной форме.

Этот анимационный развлекательно-познавательный проект вместе с любимыми бренд-амбассадорами канала - Треугольником, Квадриком и Кружком - объясняют детям, как действовать в непростых или опасных ситуациях, учат эмоциональной грамотности, заботе о себе и доброжелательному отношению к другим. Сезон мультсериала состоит из 12 5-минутных эпизодов. Традиционно, как и весь контент собственного производства ПЛЮСПЛЮС, мультсериал "Полезные подсказки" создан в сотрудничестве с ведущими детскими психологами страны. Все для того, чтобы продукт был безопасным и не навредил. Так, неизменным экспертом телеканала является психолог Светлана Ройз. Проект реализуется в сотрудничестве с Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как? " - инициативой первой леди Елены Зеленской.

Каждая серия посвящена важной теме: как справиться со злостью, сказать "нет", быстро успокоиться, легко заснуть, поддержать близких, правильно обращаться с домашними любимцами или соблюдать безопасность в интернете. Завершается каждая серия сжатым инфографическим итогом с практическими советами, чтобы ребенок мог легко закрепить новые знания.

Видео дня

"Во времена турбулентности крайне важно объединяться вокруг общих ценностей. Нам очень резонирует то, что делает команда Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Крайне важно усиливать сообщество, поэтому мы благодарим партнеров за вовлеченность. Верим, что наш контент будет ценным для многих семей с детьми, которые сейчас, как и вся страна, проходят невероятно сложный этап и нуждаются в поддержке", - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала ПЛЮСПЛЮС.

"Испытания военного времени ложится тяжелым бременем для взрослых, нечего и говорить о детях, у которых война в прямом смысле крадет их детство. Поэтому очень важно дать самым маленьким зрителям простые советы, как различать и справляться со своими эмоциями, управлять стрессом, строить здоровые отношения. Особенно ценно, когда эти жизненно необходимые навыки передают герои, которые уже стали настоящими телевизионными друзьями для украинских детей", - отметила Оксана Збитнева, руководитель Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", председатель ОО "Безбарьерность".

В рамках взаимодействия запланирован также ряд тематических активностей, о которых будет сообщено позже.

Смотрите премьеру мультсериала "Полезные подсказки" на телеканале ПЛЮСПЛЮС с понедельника по пятницу в 19:15.

Вас также могут заинтересовать новости: