На рассмотрение парламента внесен альтернативный правительственному законопроект.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, альтернативный правительственному, относительно ограничения права на отсрочку для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы.

Речь идет о законопроекте 13634-1, инициатором которого выступил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук.

Как пояснил Грищук, внесенный правительством законопроект 13634 оставляет без внимания вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых была расширена Законом от 6 июня 2024 г. № 3791-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования". При этом, 29 июля 2022 года Верховной Радой Украины принят проект Закона Украины о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам независимо от наличия у них ученой степени.

"Учитывая это, альтернативным законопроектом предлагается уточнение категорий педагогических, научно-педагогических и научных работников и соискателей образования, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации, с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности и выполнения государственных образовательных программ", - отмечает автор законопроекта.

Итак, в случае принятия альтернативного законопроекта, отсрочку будут иметь работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, учреждений профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, если они относятся к следующим категориям:

- научные работники заведений высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень,

- научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования,

- педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Относительно учеников и студентов в своем законопроекте он предлагает установить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

- учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

- соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

- докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

Они будут иметь отсрочку, если впервые получают образование в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона "Об образовании".

Как сообщал УНИАН, в августе Кабинет министров Украины согласовал законопроект, согласно которому больше нельзя будет "тянуть" обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Предыдущий законопроект был отозван после отставки Кабмина в июле.

Отмечалось, что этот правительственный законопроект имеет отличия от предыдущего. Кабмин предлагает разделить категории соискателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других - требование уложиться в сроки учебной программы, писала Судебно-юридическая газета.

Согласно правительственному законопроекту, призыву по мобилизации не будут подлежать учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования при совокупности трех условий. А именно, если они:

- начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности (то есть, не раньше года, в котором они достигли 25 лет);

- учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

- впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании".

Для студентов высших учебных заведений также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны учиться по дневной или дуальной форме, Кабмин предлагает добавить новое требование - что они не подлежат призыву только в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы.

"В пределах расчетного срока выполнения образовательной программы" на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.д.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.

