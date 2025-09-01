Артистка умилила сеть кадром с Мишель.

Украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время показала старшую приемную дочь.

Артистка сегодня, 1 сентября, опубликовала совместный кадр с 13-летней Мишель в своем Instagram. По словам Могилевской, у девочки начинается важный этап в жизни - учеба в лицее.

"Сегодня моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. А тем временем 1 сентября - дети в школу, а родители в пляс!" - отметила исполнительница.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами исполнительницу и ее дочь в комментариях:

"Какие искренние и трогательные объятия! Желаю дочери успехов в учебе"

"Какое трогательное фото"

"Какие же вы красивые!".

Напомним, Наталья Могилевская в начале 2024 года призналась, что стала мамой двух девочек. Звезда удочерила Мишель и Софию, которых редко показывает публике. По ее словам, детям нужно время для адаптации в новой семье и спокойствие, ведь они были очень травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости: