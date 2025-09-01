Провидец предсказал, когда певица выйдет замуж.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", дал новое шокирующее предсказание. В этот раз оно касается всемирно известной американской певицы Тейлор Свифт, которая недавно объявила о помолвке со спортсменом Трэвисом Келси.

Как пишет Daily Mail, по словам провидца, их свадьба может оказать серьезное экономическое влияние на весь мир:

"Мое мнение однозначно: это событие может иметь большее экономическое значение, чем сам альбом Тейлор. Она уже показала, что умеет превращать свою жизнь в контент на миллиарды долларов".

При этом Саломе добавил, что свадьба Тейлор также может изменить восприятие церемонии у поклонников:

"Впервые мы увидим свадьбу как культурный продукт, потребляемый по всему миру, сравнимый с фильмом или туром".

Изменение коснутся не только Тейлор, но и Трэвиса, подчеркнул экстрасенс. По его мнению, их союз может породить множество бизнес-возможностей - например, программу тренировок или фонд социального влияния.

"Я представляю что-то вроде "Swift + Kelce": гибридные тренировки, приложения для здоровья, товары для образа жизни. Тейлор задает эстетику, Трэвис - исполнительность. Вместе они создают глобальную потребительскую экосистему".

Тейлор Свифт и Трэвис Келси женятся: дата свадьбы

Говоря о вероятной дате свадьбы, Саломе заявил, что пара поженится в мае или июне 2026 года, после окончания сезона НФЛ у Трэвиса и выхода нового альбома Тейлор.

"Эта свадьба - стратегическая инженерия… Мир станет свидетелем не просто романтического союза, а рождения культурной империи для двоих. Это возможно, и это может случиться. Это будет великолепная стратегия для поддержания влияния", - констатировал экстрасенс.

Напомним, как писал УНИАН, Тейлор Свифт объявила о помолвке со спортсменом Трэвисом Келси 26 августа.

