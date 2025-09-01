Предпочтения в играх указывают на интеллектуальный уровень человека.

Каждый человек на Земле уникален - нет двух одинаковых людей. Интеллектуальные способности, как и некоторые другие черты личности, проявляются в нас с самого детства. Это видно даже по играм, в которые предпочитает играть человек. Пройдите психологический тест по картинкам и узнайте, насколько вы умны.

Психологический тест на характер и интеллект - выберите игру

Перед вами две игры на выбор - домино и монополия. Вам нужно выбрать ту, в которую вы бы с удовольствием играли в любое время. Ту, которая нравится вам больше. Такой простой тест психологический поможет быстро выяснить, какой у вас уровень интеллекта.

Домино

Видео дня

Люди, которые выбирают домино, невероятно умны. Их уровень интеллекта действительно впечатляет - они могут анализировать ситуации, быстро принимать правильные решения, видеть сразу несколько вариантов развития событий и быть многозадачными. Такие способности проявляются не только в процессе игры, но и в жизни. У людей, выбравших домино, стратегическое мышление и воля к победе. Это настоящие лидеры. Все вышеперечисленные качества помогают добиваться успеха, видеть цель и не видеть препятствий, но есть и минус - вам трудно взаимодействовать с другими людьми и действовать сообща. Принимая участия в коллективных играх, вы больше думаете о победе, чем наслаждаетесь моментом и компанией.

Монополия

Те, кому ближе монополия - общительные и разносторонние личности. Они могут быть очень творческими, спонтанными и немного ветреными. Им нравится проводить время с друзьями, в одиночестве таким людям часто просто скучно. Их уровень интеллекта нельзя назвать высоким, зато это верные и преданные друзья, отличные рассказчики и приятные собеседники. С таким человеком можно и поговорить, и помолчать вместе, он невероятно оптимистичен и добр. Любые коллективные настольные игры помогают отвлечься от рутины и повседневного стресса, что с успехом получается у любителей монополии.

Вас также могут заинтересовать новости: