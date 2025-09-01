По словам аналитиков Defense Express, фактически речь идет о подрыве способности России управлять собственной спутниковой группировкой.

Украинская разведка нанесла удар по временно оккупированному Крыму, где размещен Евпаторийский центр дальней космической связи. Как пишет Defence Express, ГУР Минобороны Украины уничтожило сразу несколько важных объектов, среди них - радиолокационные станции, в том числе комплекса С-400, а также редкий радиотелескоп РТ-70, который после оккупации полуострова стал элементом системы ГЛОНАСС - российского аналога GPS.

В частности, самой громкой считается атака именно на уникальный радиотелескоп РТ-70 под Евпаторией, который после аннексии Крыма Россия превратила из научного инструмента в элемент военной инфраструктуры.

Этот телескоп, известный также как П-2500, является гигантским сооружением: его параболическая антенна имеет диаметр 70 метров, вес достигает пяти тысяч тонн, а высота конструкции - 86 метров. Во времена СССР он использовался для связи с межпланетными станциями, исследовавшими Марс и Венеру, а после 1991 года - в многочисленных экспериментах по изучению солнечного ветра, квазаров, астероидов.

Но после захвата Крыма в 2014-м россияне создали на его базе 40-й отдельный командно-измерительный комплекс ВКС РФ (в/ч 81415), в который сразу начали вкладывать значительные ресурсы, планируя завершить модернизацию к 2023 году.

С того момента РТ-70 стал ключевым элементом системы российской спутниковой навигации ГЛОНАСС - аналога американской GPS. Уже в 2017 году, по данным аналитиков, тогдашний командир центра полковник Винокуров заявлял, что телескоп участвует в новой информационно-вычислительной системе, которая позволяет отслеживать и корректировать программные задачи для спутников. Благодаря этому, по словам россиян, точность работы ГЛОНАСС повысилась на 30%. В 2021 году преемник Винокурова Олег Быков подтвердил, что телескоп модернизируется и используется для управления орбитальной группировкой и связи с космическими аппаратами.

Особенно важно, что украинский дрон попал в центральную часть антенны - радиоприемное устройство "Голиаф", которое имело мощность до 200 кВт и содержало уникальные усилители и клистроны. Это оборудование никогда не выпускалось серийно. По словам экспертов, во времена СССР было построено только два таких телескопа - под Евпаторией и в районе Уссурийска. Третий, в Сурхандарье (Узбекистан), так и не достроили. Когда в 2011 году РТ-70 в Крыму ремонтировали, комплект клистронов пришлось изготавливать заново по советским чертежам на московском "НПП "Торий"", что потребовало огромных усилий.

Поэтому потеря этого оборудования является для РФ гораздо более болезненной, чем уничтожение радаров ПВО. Если радиолокационные станции С-400 или другие серийные системы можно относительно быстро заменить новыми, то восстановление РТ-70 или его ключевых узлов обойдется в фантастические суммы и годы работы. Фактически речь идет о подрыве способности России управлять собственной спутниковой группировкой.

"Таким образом, украинская атака по 40-му командно-измерительному комплексу ВКС РФ, включая поражение радиотелекомплекса РТ-70, это как раз о выбивании у врага возможности управления своей спутниковой группировкой. А также об очень значительных убытках для врага, потому что такое индивидуальное оборудование стоит на порядки дороже серийных решений, например, как РЛС к С-400", - говорится в публикации.

Это уже не первый удар Украины по космической инфраструктуре РФ в Крыму. Год назад по тому же объекту уже наносили удар, а в мае 2024-го на другой пункт дальней космической связи под Алуштой с антенной ТНА-200 ВСУ потратили сразу четыре ракеты ATACMS. Таким образом, по мнению аналитиков, атака по РТ-70 - часть целенаправленной стратегии по ослаблению космической компоненты российской армии.

Украинские военные не только выбивают у врага средства противовоздушной обороны, но и лишают его возможности контролировать собственные спутники. И именно поэтому уничтожение радиотелескопа под Евпаторией может оказаться для России значительно более ощутимым ударом, чем потеря очередных РЛС для С-400, добавляют в Defence Express.

Уничтожение вражеских объектов в Крыму

Напомним, 31 августа в ГУР Минобороны Украины заявили, что на территории временно оккупированного Крыма уничтожен ряд объектов российских оккупантов. Поражены дорогостоящие цели - радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

