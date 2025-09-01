Рассказываем, что дать ребенку в школу на перекус.

Новый учебный год уже начался, а потому многих мам интересует, что приготовить ребенку в школу. Важно, чтоб школьник наедался, но при этом его рацион был сбалансированным. Питаться одними снеками в долгосрочной перспективе чревато проблемами.

Перекус ребенку в школу можно сложить в ланч-бокс, который очень популярен в последние годы. В контейнере легко разместить разнообразные продукты.

Что положить ребенку в ланч бокс в школу

В рацион ребенка необходимо включать больше сезонных продуктов, чтоб он получал максимум полезных микроэлементов и витаминов для поддержания иммунитета.

В любое время года можно брать бананы и сладкие яблоки. Когда похолодает, стоит добавить хурму, мандарины, апельсины, киви и гранат. Фрукты предварительно моем и нарезаем для удобства на кусочки. Гранат лучше почистить и сложить его зерна в отдельный контейнер.

Чтоб дополнить меню аминокислотами и жирами, ребенку стоит дать с собой миндаль, кешью, грецкие орехи, арахис или фундук. Также от них есть и дополнительная польза:

фундук усилит иммунитет;

кешью и грецких орех предотвратят развитие анемии;

миндаль улучшит зрение и укрепит сердце.

Промойте орехи и просушите их в духовке. А вот жареных и соленых - стоит избегать. Также можно добавить немного очищенных подсолнечных семечек, в которых много витаминов и минералов. Хорошим вариантом будет сделать микс из семян и орехов.

Очень полезным перекусом являются сухофрукты - сушеные груши, яблоки, чернослив, изюм и курага. Сейчас из яблок даже делают полезные чипсы. Сухофрукты благотворно влияют на пищеварительную систему и могут хорошо заменить сладости. Если у вас много времени, то из сухофруктов и орехов легко приготовить вкусные конфеты.

В ланч-бокс можно добавить цельнозерновые хлебцы. Сейчас есть много видов: ржаные, рисовые, кукурузные и гречневые. Они привнесут в рацион ребенка минералы и витамины.

Говоря о том, что дать ребенку в школу на обед, не стоит забывать о домашней выпечке. Всевозможные запеканки, пироги, печенье и кексы. Они позволят регулировать количество сахара, который потребляет ребенок, и качество продуктов. Можно делать не только сладкую выпечку, но и соленую. Однако давать ее с собой стоит не чаще двух раз в неделю. К тому же это должны быть запеченные, а не жареные блюда.

Вместо сладких батончиков лучше дать с собой гранолу. Она часто включает в себя разные виды орехов, сухофруктов, семян, а мед и шоколад - в небольшом количестве.

Кроме того, пригодятся бутерброды с солеными и сладкими начинками. Не забывайте и о напитках. Важно дать с собой воду, если ее нет в школе в свободном доступе. Иногда хорошим вариантом будут компоты и чай.

Что давать ребенку в школу на перекус

Мы подобрали несколько удачных комбинаций, что давать ребенку в школу на обед. Их можно взять за основу и дополнять другими продуктами на выбор.

Для первого ланч-бокса нарезаем соломкой свежую морковь, которую приправляем специями. Ее можно дополнить ломтиками яблока и крекерами.

Для второго перекуса складываем кусочки свежей груши и запеченной тыквы. Если ее приправить, она будет сладкой и вкусной. Раскладываем их в контейнере и добавляем сухофрукты.

Также хорошо подойдут самые разные бутерброды, домашние вафли, бургеры и панини. Они прекрасно насыщают. Кроме того, у них очень много вариаций. Это позволит без особых усилий каждый день давать ребенку разные перекусы. Вот хорошие варианты начинок:

арахисовая паста и банан;

кружочки помидоров и кусочки колбасы или грудки;

хумус и огурцы;

обжаренное яйцо и листья салата;

порезанное кубиками отварное яйцо, заправленное йогуртом;

тунец с яйцом и огурцом.

Если говорить о вафлях, то они могут быть шоколадными, банановыми, яблочными, тыквенными, сырными, творожными и не только. Обилие соленых и сладких вариантов позволят создавать разные комбинации. Также их можно дополнять соответствующими начинками, взяв за основу не ломтики хлеба или бургерную булочку, а вафли.

Завершить стоит маленьким пакетиком орехов, сухофруктов или сезонными фруктами.

