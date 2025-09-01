У него 50-мегапиксельная камера с ИИ, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и 120 Гц дисплей.

Компания Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco – С85. Это ультрабюджетная модель, которую будут продавать по цене от 109 долларов (~4500 грн), пишет Gizmochina.

За эти деньги покупатели получают 6,9-дюймовый IPS-экран c разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Такой "герцовки" нет даже у iPhone 16 – там она ограничена 60 Гц.

На задней панели находится двойной фотоблок с главным сенсором на 50 мегапикселей. Для обработки фото используются ИИ-алгоритмы. Спереди установлена камера 8 Мп.

Внутри смартфона установлен 12-нм чип MediaTek Helio G81 Ultra. Варианты хранения включают 6 ГБ+128 ГБ памяти или 8 ГБ+256 ГБ памяти, причем ОЗУ может быть расширен до 16 ГБ с помощью виртуальной памяти. Емкость АКБ составила 6000 мАч, зарядное устройство на 33 Вт идет в комплекте.

Poco C85 работает на базе HyperOS 2 (Android 15) и будет обновляться до 2028 года. Защита от пыли и брызг – IP64. У смартфона есть боковой сканер отпечатков пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, а также поддержка двух SIM-карт и NFC.

Базовую модель Poco C85 (6 ГБ + 128 ГБ) оценили в 109 долларов. Доплатив 20 долларов, можно приобрести конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ. На выбор три цвета корпуса: черный, фиолетовый и зеленый.

А в конце сентября пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-телефонами на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2 и получат новую 50-мегапиксельную селфи-камеру.

Примерно в этом же время начнется развертывание HyperOS 3 (Android 16), в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

