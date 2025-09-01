Известные украинцы поделились собственными воспоминаниями о школе.

Сегодня, 1 сентября, в Украине стартует учебный год, и для многих звезд этот день стал полным ностальгии и воспоминаний. Известные украинцы вспомнили, какими они были в школе, и поделились с поклонниками архивными фото.

Многие артисты сегодня повели в школу своих детей, показав трогательные моменты праздничной линейки и первых звонков. Это стало поводом вспомнить и свое 1 сентября. В соцсетях звезды опубликовали искренние фотографии с видео и поделились теплыми воспоминаниями.

Джамала

Такое тематическое сообщение в Instagram сделала украинская певица Джамала. Она рассказала, как проходили сборы ее сыновей в школу и садик, а также показала собственное школьное фото.

"Ох, столько эмоций внутри... Вчерашний концерт. А утром - сборы к первому звонку. Меня переполняют чувства благодарности, гордости и вдохновения. Вдохновения нашими людьми, нашими детьми, учителями, родителями. Поздравляю всех с Днем знаний!" - написала артистка.

Наталья Могилевская

Первый звонок детей вызвал ностальгию и у Натальи Могилевской. Певица поделилась настоящим архивом в Instagram - фото из первого класса. Маленькая Наталья одета в традиционную школьную форму, а в руках букварь.

"А тем временем... 1 сентября - дети в школу, родители в пляс!" - с юмором подписала фото Могилевская.

Дмитрий Гордон

А вот кого точно трудно узнать - это журналиста Дмитрия Гордона. Интервьюер показал, как выглядел в детстве. На фото 51-летней давности можно разглядеть улыбающегося первоклашку с густыми темными волосами.

"1 сентября 1974 года, Киев, Борщаговка, улица Королева,15а, иду в первый класс. Фото папы", - написал Дмитрий в Instagram.

alyona alyona

Своими воспоминаниями поделилась и рэперша alyona alyona alyona. Она выложила свое фото из начальной школы, а также рассказала, какие ассоциации у нее вызывает 1 сентября.

"Мое самое теплое воспоминание из школы - это ярмарки. Мы с мамой готовили рогалики, блинчики, пирожки или печенье, а потом все это продавали вместе с одноклассниками. Кто-то приносил свои вкусности, и мы могли меняться, пробовать новое, знакомиться с рецептами других семей. Это была маленькая, но такая теплая традиция, которая ежегодно дарила радость", - написала звезда в Instagram.

Анна Ризатдинова

Свое школьное фото опубликовала в Instagram и олимпийский призер Анна Ризатдинова. На фото уже можно заметить задатки будущей чемпионки - в частности осанку и первую позицию ног. Также у маленькой Анны была очень присущая для всех гимнасток прическа - туго завязанный пучок.

На кадре она одета в бордовую школьную форму с белой рубашкой, колготками и босоножками. В руках юная спортсменка держит букет цветов, а рядом с ней стоит школьный рюкзак.

"С Днем знаний!", - подписала фотографию Ризатдинова.

В честь праздника своим архивом поделилась и актриса Ольга Сумская. Она растрогала поклонников совместным фото с мамой.

