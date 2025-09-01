У нескольких человек были переломы черепов, а у некоторых на шее были обмотаны верёвки, а руки связаны за спиной.

При раскопках храма в Перу археологи обнаружили останки более десятка человек возрастом 2300 лет, некоторые из которых имеют следы человеческих жертвоприношений. Об этом пишет Live Science.

При этом ученые отметили ряд редких особенностей захоронений.

"Способ, которым они были помещены в гробницу, весьма странен. Они были расположены лицом к земле, что является необычным способом захоронения для доисторического периода Анд", - сказал Генри Танталеан, профессор археологии Национального университета Сан-Маркоса, возглавляющий группу.

По его словам, у нескольких человек были переломы черепов, а у некоторых на шее были обмотаны верёвки, а руки связаны за спиной. Эти находки указывают на то, что эти люди были принесены в жертву, сказал он, отметив, что "они не сопровождались никакими подношениями или погребальным инвентарём, что также необычно".

Отмечается, что группа обнаружила захоронения недалеко от храмового комплекса Пуэмапе на северо-западном побережье Перу в 2024 году, и раскопки продолжились в 2025 году. Хотя возраст храма составляет около 3000 лет, захоронения относятся к более позднему времени, примерно к 400–200 годам до н. э. Храм, возможно, был заброшен до того, как были принесены человеческие жертвы. Однако археологам мало что известно о людях, принесенных в жертву. Танталеан сказал:

"Это, вероятно, была жертва, принесенная этому древнему месту поклонения. Возможно, это были люди, жившие в том же районе, хотя у нас также есть гипотеза, что они могли прийти из соседней долины".

Важно, что анализ скелетов продолжается, и команда планирует провести исследования, включая ДНК-тестирование, чтобы установить личности этих людей. Команда также анализирует керамику, животных и растения, найденные в храмовом комплексе. Исследования группы были поддержаны Университетом Южной Флориды, а возглавлял ее археолог Чарльз Стэниш.

Новости археологии

