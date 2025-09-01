Их разрыв произошел на негативной ноте.

Украинская певица Алена Тополя, ранее известная как Alyosha, рассказала, как и почему прекратила сотрудничество с Потапом и Настей Каменских.

В интервью проекту "У ліжку" она заявила, что никогда бы не вышла на одну сцену с теми, кто "сейчас активно обсуждается", поскольку продолжает давать интервью российским СМИ и петь на русском. Певица отказалась называть имена этих артистов, однако ведущая напомнила о ее сотрудничестве с Настей Каменских и Потапом.

"Все рассказывают, что я бэк-вокалисткой у них была. Я не была их бэк-вокалисткой никогда. Я не стояла ни у них, ни у других артистов, распевая бэки на сцене. Нет. Я работала в студии со многими артистами, создавала вокальные аранжировки. Очень много творчества моего вошло в дуэт Потапа и Насти", - ответила Тополя.

Видео дня

По словам певицы, она обращалась к Потапу с просьбой дать ей возможность развиваться, поскольку она достаточно много делала "на энтузиазме". Певец согласился, однако дальше маленькой сцены в клипе на песню "Не люби мне мозги" не пошло:

"В начале клипа я пела. И то в конце подмонтировали Настю, поэтому никто ничего не понял. Кто это был? Что пели?".

Впоследствии у Тополи появилось желание выразить протест против такого поведения, поэтому она отказалась помогать дуэту и петь для них.

"Я психонула и пошла зарегистрировала в авторском агентстве свои частички текстов и мелодий. Лешина реакция была очень бурная. Я выслушала очень много разной информации, после которой сказала: "Ах да? Ну, хорошо, я забираю свои права и все отменяю". И все. Это была такая очень жирная точка, после которой я поняла, что пора немного транслировать, что ты не бесплатная какая-то вещь, которой можно попользоваться, погладить и сказать "Аленка, молодец", - добавила она.

Скандалы вокруг Потапа и Насти

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Настя Каменских заявляла, что даже не допускает возможности и в дальнейшем петь на русском.

Во время недавнего выступления в Соединенных Штатах Америки она исполнила старые песни на русском языке, заявив, что "существует один язык, который все понимают, это - любовь".

Это вызвало волну критики в сети, из-за чего компания "Золотий Вік", лицом которой певица была с 2021 года, разорвала с ней сотрудничество.

Вас также могут заинтересовать новости: