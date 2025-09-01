По его словам, сейчас за месяц производителям удается создавать около 30 ракет, а в октябре этот показатель может достичь 200 единиц.

Производство крылатых ракет "Фламинго" будет наращиваться: в октябре в сутки планируется производить семь единиц в сутки. Об этом сообщил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Киев 24".

Катков обратил внимание на информацию от представителей компании Fire Point, которые рассказали о том, что за сутки производится одна ракета "Фламинго".

"30 таких изделий в месяц - это более чем значительное количество. А в планах на октябрь - семь единиц в сутки. То есть, более 200 в месяц. И это огромное количество, учитывая массу и габаритные размеры этого изделия", - отметил Катков.

Также он обратил внимание, что на первом этапе была выбрана цель на незначительной дальности в прибрежной зоне в оккупированном Крыму.

"Дело в том, что происходит подопытная эксплуатация ракеты. И поэтому, очень логично, правильно и прагматично сначала бить по объектам, где ты можешь отследить результат, постепенно наращивать задачи", - сказал Катков. Он отметил, что задача ударов в прибрежной зоне в Крыму - это один уровень сложности, а увеличение расстояния удара в глубь полуострова или на оккупированной Донетчине - уже другой.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Как сообщал УНИАН, "Фламинго" - это дальнобойная крылатая ракета, которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь до России до 3000 километров. 31 августа в социальных сетях появились видео, как происходит запуск ракет "Фламинго".

Авиаэксперт Константин Криволап заявил, что Украина может превратиться в инновационный хаб в развитии гибридной авиации, когда будет происходить сочетание возможностей боевых самолетов, беспилотников и дальнобойных ракет. А будущий успех новой ракеты "Фламинго" в том, что россияне о ней мало знают.

