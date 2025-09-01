На фото маленькая Ольга одета в школьную форму.

В День знаний украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась архивным снимком из своего детства.

В понедельник, 1 сентября, она опубликовала в Instagram фотографию со своей мамой - Анной Сумской, которая имела звание Заслуженной артистки Украинской Советской Социалистической Республики.

"1973 год. Запорожье. Я с мамочкой".

Анна Сумская

Украинская актриса театра родилась 15 октября 1933 года в селе Катюжанка на Киевщине. В 1955 году она окончила Киевский театральный институт и начала свою творческую карьеру.

На протяжении жизни работала во многих театрах Украины: в Крымском театре (1955-1957), театре имени Марии Заньковецкой во Львове (1957-1967), Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса (1967-1980), Полтавском театре имени Гоголя (1980-1990), а с 1993 года - в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

Личная жизнь Анны Сумской также была тесно связана с миром искусства: она была женой известного актера Вячеслава Сумского, вместе с которым воспитала двух дочерей - Ольгу и Наталью, которые стали известными актрисами театра и кино.

Умерла Анна Ивановна 27 февраля 2022 года в Киеве, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Ее похороны состоялись на Байковом кладбище рядом с мужем, под звуки сирен воздушной тревоги.

