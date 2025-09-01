Некоторые китайские модели в этом году продемонстрировали большой рост продаж.

К июлю 2025 года китайский авторынок, который является крупнейшим в мире, вырос на 9%. Всего было продано 12,99 миллиона автомобилей, из которых около 44% составляли электрокары. Об этом сообщает Focus2Move.

Самой популярной моделью стал BYD Song, который продемонстрировал прирост продаж на 2,3%. Настоящим прорывом стал автомобиль Geely Xingyuan, который поднялся на 697 позиций и занял второе место.

На третьей позиции расположился электрокроссовер Tesla Model Y, продажи которого существенно снизились (-17,1%). В то же время значительный рост показали автомобили Wuling и Xiaomi. Например, продажи Xiaomi SU7 выросли на 317,7%.

ТОП-10 самых популярных автомобилей на китайском рынке:

BYD Song Geely Xingyuan Tesla Model Y Wuling Hongguang Mini EV BYD Seagull BYD Qin Plus Xiaomi SU7 Geely Xingyue L Nissan Sylphy Volkswagen Lavida

Китайские автомобили становятся все более популярными в мире. В то же время водители сомневаются в надежности этих авто. Для того, чтобы помочь выбрать отличную модель, специалисты определили 15 самых надежных китайских автомобилей этого года.

Специалисты назвали лучшие модели по этому критерию почти в каждом сегменте рынка. Например, среди компактных электрокроссоверов они отдали предпочтение Wuling Bingo Plus, тогда как победителем среди бюджетных гибридных автомобилей стал BYD Seal 06 DM-i.

Также недавно были названы самые популярные в Украине автомобили из Китая. Как среди новых, так и среди подержанных наибольшим спросом у украинцев пользовался BYD Song Plus.

