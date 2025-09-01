По всей стране ожидается летняя погода без существенных осадков.

Первая неделя осени в Украине будет по-летнему теплой и жаркой. Практически по всей стране столбики термометров покажут +28°...+33° и только на западе и севере страны к выходными станет чуть свежее. Осадков в начале сентября тоже практически не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 1 сентября, будет преимущественно облачно, но все равной очень тепло. В большинстве областей столбики термометров покажут +27°...+31°, а на востоке и в Сумской области разогреет до +33°...+37°.

2 сентября солнца в Украине станет больше, а на юге местами пройдут дожди. Температура днем ожидается в пределах +28°...+30°, на востоке - до +33°, а в северных областях посвежеет до +25°...+27°.

В среду, 3 сентября, по всей Украине будет ясно и безоблачно. Осадков не ожидается. Температура будет +28°...+31°, на севере и северо-востоке +25°...+28°.

В середине недели, 4 августа, снова будет ясно и безоблачно. По всей старне температура ожидается в пределах +24°...+30°.

Перед выходными, 5 сентября, погода в Украине существенно не изменится, разве что с запада начнет натягивать тучи. Температура +25°...+30° по всей стране.

На выходных, 6 и 7 сентября, на западе и севере Украины температура снизится до +24°...+26°, а на остальной территории задержится более жаркая погода с температурой до +31°. Облачность станет больше, однако без существенных осадков.

