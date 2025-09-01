Россияне атаковали бригаду энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине во время аварийных работ

Работники не пострадали. В момент удара они успели покинуть машину.

Российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На Днепропетровщине аварийная бригада ДТЭК Днепровские электросети была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне. В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе с оборудованием и материалами для восстановительных работ", - говорится в нем.

Работники не пострадали. В момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются вражеским атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.

Напомним, с начала 2025 года на Днепропетровщине были ранены двое энергетиков, а еще один работник погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей.