Эксперты разошлись во мнении относительно инвестиций.

Первый месяц осени может стать периодом, когда стабильность на валютном рынке Украины пошатнется. Эксперты дали новые советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту сейчас.

Так, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН советует в первую неделю сентября ничего не делать, кроме закрытия депозитов, возвращения ОВГЗ банку, забрав средства и проценты.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины экономист Андрей Забловский советует отдать предпочтение покупке евро.

"Сейчас можно покупать как евро, так и доллары из расчета подстраховаться от девальвации гривни и получить прибыль через год-полтора", - уточнил эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин все же рекомендует покупать доллары.

"Доллар, по моему мнению, гораздо интереснее, потому что соотношение котировок пары доллар/евро будет снижаться, евро будет дешеветь к доллару. Риски значительной девальвации гривни остаются высокими", - объяснил эксперт.

Если относительно покупки валюты мнения экспертов разошлись, то они единодушно не считают целесообразным сейчас продавать валюту без крайней необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз до 7 сентября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что курс доллара в Украине пока остается стабильным и достаточно прогнозируемым. По его мнению, за незначительным исключением, основные колебания американской валюты происходили ниже стартового курса года в 42,02 гривни.

