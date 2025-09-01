В список попало сразу три "макбука" и один Айфон.

Apple в преддверии запуска iPhone 17 на следующей неделе обновила список винтажных и устаревших продуктов. В него попало сразу три "макбука" и один Айфон, пишет Neowin.

Теперь устаревшими официально считаются MacBook Air на 11 дюймов (2015) и два MacBook Pro 2017 года (на 13 и 15 дюймов). Они были сняты с продажи семь и более лет назад – их больше нельзя отремонтировать ни в сервисных центрах Apple, ни у партнеров компании.

При этом в случае с MacBook есть одно исключение – корпорация обязуется менять аккумулятор в своих ноутбуках в течение десяти лет. Но только при условии наличия запчастей.

Видео дня

Одиннадцатидюймовый MacBook Air официально перестали продавать после октябрьской презентации 2016 года, однако у реселлеров он был доступен до 2018 года. Теперь самый маленький MacBook Air – это модель с экраном 13,6. Но, по слухам, к релизу готовится бюджетная 12,9-дюймовая модель MacBook с процессором A18 Pro.

Пополнился также список винтажных устройств. Ими признаны две модели iPhone 8+ с 64 ГБ и 256 ГБ памяти. Винтажные продукты Apple по-прежнему подлежат ремонту, но только при наличии частей. Однако эти устройства перестают получать новые обновления ОС и функции от компании.

Ранее журналисты собрали список устройств Apple, которые исчезнут из продажи после сентябрьской презентации. Среди них – iPhone 15, который считается самым оптимальным айфоном по соотношению "цена-качество" прямо сейчас.

По информации источников Bloomberg, Apple передумала выпускать MacBook Pro на базе чипа M5 в 2025 году. Презентация обновленных ноутбуков теперь состоится в начала 2026-го.

