Бренд Хейли Бибер встрял в скандал из-за российской модели: детали

Ни сама Хейли Бибер, ни представители бренда пока что публично не отреагировали.

Американский косметический бренд Rhode, основанный моделью Хейли Бибер, оказался в центре громкого скандала после презентации новой рекламной кампании.

Лицом бренда стала 25-летняя российская модель Анна Горяинова, которая сотрудничает с московскими брендами. Это вызвало резкую реакцию среди потребителей, особенно украинцев. Они обвиняют компанию в нечувствительности и игнорировании контекста войны, подчеркивая, что привлечение российских моделей сейчас выглядит провокационным и неуместным.

Часть аудитории призывает бойкотировать продукцию Rhode, а под постами бренда появляются комментарии с критикой и хэштеги с призывами прекратить сотрудничество с россиянкой:

"Для меня и еще миллиона других людей Rhode теперь мертв".

"Ты, наверное, шутишь...".

"Что за фигня? Русская модель. Вы бы выбрали модель Третьего Рейха во время Второй мировой войны? Не думаю. Так почему сейчас это нормально?".

"Правда? Российская модель для вашего бренда? Не очень разумно, честно говоря".

"Вы поддерживаете войну, вы поддерживаете убийства".

Напомним, ранее в сети возмутились участием россиянки Анны Линниковой в конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

