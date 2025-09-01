Курс гривни к евро установлен на уровне 48,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,35/41,38 грн/долл., а евро - 48,45/48,47 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 сентября вырос на 4 копейки - до 41,59 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 20 копеек и составляет 48,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

