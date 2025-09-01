Группа Метинвест потеряла 50% своих производственных мощностей в результате войны, в частности из-за потери Мариуполя, где компания планировала масштабные инвестиции до вторжения. Об этом сообщил Александр Водовиз, руководитель офиса генерального директора компании Рината Ахметова, во время выступления на событии Radio NV в Киеве.

"До войны мы планировали инвестиции на $1,2 млрд, сохраняли долгосрочное планирование. Теперь стратегия - максимум на месяц, потому что ситуация меняется каждый день", - пояснил он.

Несмотря на уменьшение экспорта в два раза, Метинвест остается ключевым экспортером страны. "Объемы экспорта упали в два раза, хотя мы остаемся крупнейшим частным экспортером. Но это означает, что вся экономика ослабла вдвое, и мы больше не такие сильные, как были раньше", - резюмировал он.

Видео дня

Также Водовиз сообщил, что компания до сих пор не получила реальной финансовой поддержки из программы Ukraine Facility, несмотря на задекларированные $8 млрд помощи для бизнеса.