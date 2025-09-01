Людям, которые хотят завести пса, стоит присмотреться к этим породам.

Человек, который любит песиков и хочет завести себе питомца, перед покупкой обязан выяснить нюансы каждой породы собак, чтобы выбрать наиболее подходящую. Одни питомцы хороши для охраны, другие быстро учат команды. Есть те, кто даже без дрессировки ведут себя адекватно, и те, кому не помогают никакие наставления. Узнайте, какие самые умные собаки и чем они хороши.

Какие собаки самые спокойные и понятливые - топ пород

Американский центр собаководов в 2023 году назвал 25 наиболее популярных пород собак. Удивительно, но первое место тогда занял бульдог. Специалисты из Forbes Advisor решили провести свое исследование, в рамках которого выяснилось, что самая популярная собака теперь находится на последнем месте. В Forbes Advisor опросили владельцев разных пород, чтобы выяснить, какие собаки самые спокойные, воспитанные и понятливые, список в итоге удивил.

1 место - Лабрадор ретривер

Бежевое вечно счастливое чудо набрало 100 баллов из 100. Ретривера назвали породой, которая подойдет абсолютному большинству, даже новичкам. Представители этой породы легко поддаются дрессировке, обожают детей, не обижают кошек и других собак, не проявляют агрессию в сторону людей. У ретриверов покладистый характер - обучить их чему-то очень просто. Некоторые хозяева, участвуя в опросе, упоминали, что их собака может скулить или грызть разные предметы, но шанс этого ничтожно мал.

2 место - Ротвейлер

Хозяева ротвейлеров говорят, что собаки изредка могут грызть вещи и даже проглатывать мелкие предметы, именно поэтому их можно поставить на второе место в рейтинге. Однако они послушные, прилично ведут себя в общественных местах даже без поводка, практически не скулят и очень быстро "схватывают" команды.

3 место - Ши тцу

Если вы не знали, какие самые добрые собаки, то точно стоит рассмотреть для себя малыша породы ши тцу. Ее представители были выведены в Китае, и до сих пор считаются одними из самых преданных и послушных собак. Они не прыгают на других людей, не грызут вещи, не едят посторонние предметы. Также ши тцу не склонны навредить себе, ввязавшись в драку или другую неприятную историю. Однако такие пушистики могут попрошайничать со стола и неохотно выполняют команды в стрессовых ситуациях.

4 место - Кане корсо

Огромный черный пес занял четвертое место в рейтинге благодаря своему идеальному поведению. Кане корсо не будут гоняться за кошками, прыгать на детей или взрослых. Они слушаются хозяев даже без поводка в шумных общественных местах и идеально выполняют команды. Тем не менее, представители этой породы могут попрошайничать со стола и лаять на посторонних.

5 место - Золотистый ретривер

Согласно данным опроса, репутация собак такой породы практически безупречна. Они хорошие компаньоны, ведут себя адекватно и слушаются хозяев. Неудобств не доставляют, не убегают, никого не обижают. Однако могут слишком много и громко лаять, зато не скулят.

6 место - Немецкая овчарка

Какие собаки самые умные и преданные? Однозначно немецкие овчарки. Эта порода давно отвечает даже самым высоким требованиям, поэтому именно ее представителей можно встретить на "серьезной работе" - в полиции или армии. Овчарка уверенно выполняет команды не только дома, но и в общественном месте, может гулять без поводка, никому не причиняя вреда. Практически никогда и ничего не просит дать со стола, но может быть слишком любопытной, пока взрослеет.

7 место - Бостон терьер

Первая маленькая собака, попавшая в рейтинг - животное, которое может и будет слушаться хозяина. Также их легко научить командам, терьеры не будут обижать взрослых и детей. Однако некоторые хозяева говорят, что "бостоны" могут есть посторонние предметы, сбегать во время прогулки, грызть вещи и лаять на проходящих мимо людей.

8 место - Пудель

Пудели не портят вещи, ничего не грызут и не ломают, но дома таких собак оставлять нельзя. Как только они заскучают в одиночестве, сразу могут начать искать себе развлечение. Пудели скулят долго и громко, что может причинять дискомфорт соседям. На прогулках также стоит держать ухо востро - пудели иногда сбегают и могут что-то опасное подобрать с земли.

9 место - Йоркширский терьер

Вторая и последняя порода маленьких собак, которую можно назвать адекватной - йорк. Самый главный плюс этих питомцев в том, что они не портят вещи и ничего не грызут. Тем не менее, йоркширские терьеры могут и любят взбираться на кровать хозяина, громко скулить и лаять на людей. Некоторые даже бросаются на прохожих, но практически никогда не убегают во время прогулки.

10 место - Американский бульдог

Американский булли, как его ласково называют владельцы, занимает последнюю строчку рейтинга адекватных собак. У такой породы все зависит от настроения. Бульдог точно не будет бросаться на кошек или людей, кусать кого попало, драться с другими животными или грызть вещи постоянно. Однако такая собака может воровать со стола, попрошайничать и скулить, если человека нет дома.

