Люди объясняют спад туризма угрозами Трампа о введении пошлин и изменением пограничной политики.

Прекрасный горный городок, некогда популярный среди туристов, переживает последствия масштабного международного скандала из-за президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что этот очаровательный городок, окруженный озерами, горами и сельской местностью, в значительной степени зависит от туризма, который обеспечивает рабочие места для местных жителей, развитие малого бизнеса и поддержание духа города.

"Туризм проникает практически во все сферы жизни здесь. Благодаря ему наши рестораны всегда полны, наши отели заняты, а наш малый бизнес процветает. Когда они не приезжают, последствия становятся значительными", - заявил Зак Андерсон, исполнительный директор Explore Whitefish.

Видео дня

С тех пор, как Трамп усилил свои нападки на Канаду, настаивая на присоединении страны к США и введя новые пошлины на сталь и алюминий, канадский туризм в Уайтфише (штат Монтана), расположенном всего в километре от границы между двумя странами, сократился на 25 процентов.

"Канадские путешественники всегда были одними из самых постоянных наших посетителей. Когда они не приезжают, последствия становятся значительными. Дело не в том, что канадцы не хотят приезжать в Монтану, а в том, что они беспокоятся о том, чего ожидать и будут ли они чувствовать себя желанными гостями", - сказал Андерсон.

Он объясняет спад туризма угрозами Трампа о введении пошлин и изменением пограничной политики.

Важно, что туристы опасаются попасть в сети иммиграционного контроля США на фоне масштабных депортационных действий Трампа, которые вынудили канадское правительство пересмотреть свои рекомендации для граждан, посещающих Соединенные Штаты.

Андерсон сказал, что Уайтфиш страдает. Компании, которые принимают решения о персонале и поставках за несколько месяцев до обычно загруженных летних месяцев, сейчас борются за выживание. Он пояснил:

"Многие предприятия малого бизнеса, например, рестораны, работают с низкой рентабельностью. Поэтому, когда цены практически на всё растут, становится сложнее оставаться прибыльными, независимо от того, что происходит с посещаемостью. Сообщества в Монтане устойчивы, но когда правила постоянно меняются, становится сложнее планировать, инвестировать или строить планы на будущее".

Чтобы попытаться вернуть канадский туризм, генеральный директор Glacier Country Расен Фриде возглавил кампанию, подчеркивающую давние отношения между Монтаной и Канадой. Цель кампании - позиционировать канадцев не просто как туристов, но как соседей и друзей.

"Мы продолжаем давать канадцам понять, что рады их возвращению, как только они будут готовы", - заявила исполнительный директор Discover Kalispell Дайан Медлер.

По ее словам, некоторые туристические бюро штата временно приостанавливают рекламу в Канаде на фоне падения международного туризма и общего негативного отношения канадцев к США.

"Нам нужны сигналы от обоих правительств о том, что трансграничная дружба и наши экономические партнёры важны, и без этого никакой маркетинг сейчас не поможет", - сказала Медлер.

Новости туризма

В Швейцарии есть город, который дает возможность туристам побывать в трех разных странах за один день. Речь идет о Базеле, который является портовым городом на реке Рейн и местом, где сталкиваются границы Германии, Франции и Швейцарии.

Вас также могут заинтересовать новости: