Ведущая с юмором поздравила школьников.

Сегодня, 1 сентября, в Украине традиционно отмечают День знаний. В честь этого своим праздничным настроением поделилась Леся Никитюк. Ведущая показала собственный первый звонок с маленьким сыном.

В своем блоге в Instagram Леся выложила новое трогательное видео с 2-месячным сыном. На нем она звонит импровизированным колоколом, которым на самом деле является детская погремушка.

"Наш первый звонок", - подписала ролик Никитюк.

Из видео можно заметить, что погремушка прикреплена к коляске малыша. Мальчик в свою очередь с интересом наблюдает за движением игрушки, реагируя на каждый звук.

Очевидно, что после завершения съемок шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк отправилась к родительскому дому в Хмельницкий. Ведущая опубликовала фото со двора, на котором можно заметить ее двух племянниц. Девочки были наряжены на праздничную линейку, но перед школой решили поиграть с маленьким братиком.

"Поздравляю всех деток с 1-м сентября! Пусть школа для вас будет интереснее TikTok", - с юмором поздравила школьников Леся.

1 сентября стало днем ностальгии для украинских звезд. Многие знаменитости поделились своими школьными воспоминаниями, а также архивными фото.

