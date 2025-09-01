Премьеру сиквела перенесли.

Легендарный мультфильм "Ледниковый период" вернется на экраны. Производством новой части будет заниматься Disney. Об этом сообщает Deadline.

Во время презентации Destination D23 было объявлено название сиквела - "Ледниковый период: Точка кипения". Дата премьеры мультфильма постоянно переносилась, но теперь создатели вероятно окончательно остановились на 5 февраля 2027 года.

Авторы отмечают, что сиквел станет настоящим сумасшедшим приключением, полным динозавров и лавы. Зрители смогут снова увидеть любимых героев Мэнни, Сида, Диего, Элли, Скрата и остальную стаю. Персонажи перенесутся в невиданные ранее уголки коварного Затерянного мира.

Disney опубликовали небольшой анонс мультфильма. На видео можно рассмотреть логотип новой части "Ледникового периода".

Шестая часть саги станет продолжение фильма "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", который вышел почти 10 лет назад, в 2016-м. К слову, дебют франшизы состоялся в 2002, когда в кинотеатрах по всему миру показали первую часть под названием "Ледниковый период".

За все время существования сага получила большой успех. Суммарно пять фильмов фильмы о Ледниковом периоде собрали 3,2 миллиарда долларов в мировом прокате, но, как и в случае со всеми франшизами, спрос на продолжение угасает из-за завышенных ожиданий киноманов.

Напомним, что недавно Netflix объявил самый популярный фильм в истории платформы. Неожиданно им стал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов".

Вас также могут заинтересовать новости: