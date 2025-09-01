Это весомая причина есть больше овощей.

Висцеральный жир - это тип жира, который находится глубоко в брюшной полости и окружает такие органы, как печень и кишечник. В отличие от подкожного жира, который находится прямо под кожей, висцеральный жир не виден, но вызывает всевозможные проблемы со здоровьем.

Издание Eating Well пишет, что с точки зрения метаболизма висцелярный жир выделяет в кровоток вредные соединения, которые усиливают воспалительные процессы в организме. Если не принимать меры, это может повысить риск развития хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и рак.

"Овощи активно способствуют гормональному балансу, детоксикации печени, здоровью кишечника и уменьшению воспалительных процессов. Стратегический выбор овощей - одно из самых недооцененных средств для борьбы с ожирением и восстановления здорового метаболизма", - рассказал диетолог Эрин Джоуэтт.

Шпинат

Шпинат богат лютеином, зеаксантином и бета-каротином, которые входят в семейство растительных соединений, называемых каротиноидами.

"Каротиноиды - это антиоксидантные соединения, содержащиеся в красных, оранжевых, желтых и некоторых зеленых овощах. Они помогают бороться с воспалениями и могут играть роль в борьбе с накоплением жира", - говорит диетолог Эллисон Нотт.

Исследования показали, что более высокий уровень каротиноидов в сыворотке крови связан с более низким уровнем висцерального жира.

Овощи, богатые каротиноидами, как шпинат, могут быть особенно эффективны для уменьшения жира на животе. Например, одно исследование мужчин среднего возраста с ожирением показало, что чем больше овощей, содержащих каротиноиды, они ели, тем меньше висцерального жира у них было.

Цветная капуста

Цветная капуста - это крестоцветный овощ, богатый соединениями, называемыми глюкозинолатами, говорит Джоуэтт. Когда вы едите крестоцветные овощи, процесс жевания помогает преобразовать глюкозинолаты цветной капусты в их активную форму, называемую сульфорафаном, который связан со снижением воспаления и улучшением чувствительности к инсулину, что может защитить от висцерального жира.

Если не любите цветную капусту, то ее может заменить брокколи.

"Брокколи низкокалорийна и богата клетчаткой, которая контролирует аппетит, и антиоксидантами, которые уменьшают воспаление", — говорит диетолог Шери Гау.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста обладает двойным действием по борьбе с висцеральным жиром благодаря сочетанию сульфорафана и каротиноидов. Сульфорафан, содержащийся в брюссельской капусте, также может помочь защитить от хронических заболеваний, связанных с висцеральным жиром, как рак, диабет и сердечные заболевания.

В дополнение к мощной смеси противовоспалительных соединений, брюссельская капуста богата клетчаткой. Одна порция сырой брюссельской капусты дает 3 грамма клетчатки при менее чем 40 калориях.

Артишоки

Артишоки являются одним из самых богатых клетчаткой овощей, помогая увеличить чувство сытости и снизить общее потребление калорий, говорит диетолог Мелисса Митри. Их клетчатка также способствует росту полезных бактерий в кишечнике, которые играют важную роль в контроле веса и сжигании жира. Один средний артишок содержит 7 граммов клетчатки при всего 65 калориях.

Красная капуста

Этот овощ богат мощными антиоксидантами, называемыми антоцианами, которые могут способствовать сжиганию жира, говорит Джоуэтт.

Некоторые исследования показывают, что антоцианы могут также помогать бороться с висцеральным жиром. Например, одно исследование показало, что люди, которые употребляли больше всего продуктов, богатых антоцианами, имели меньше висцерального жира, чем люди, которые ели мало продуктов, содержащих антоцианы. Исследователи пока не определили точный механизм этого явления. Однако они предполагают, что это может быть связано со способностью антоцианов вызывать благоприятные изменения в кишечных бактериях, которые помогают организму сжигать жир.

"Кимчи богато природными пробиотиками, особенно штаммами Lactobacillus, которые связаны со снижением висцерального ожирения", — говорит Джесси Гатсу, магистр наук, RDN, IFNCP.

