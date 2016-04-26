Порошенко прокомментировал инцидент с Шустером, напомнив о свободе слова

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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«Свобода слова является одним из наибольших достижений Украины после Революции Достоинства и является краеугольным камнем демократии. Как Гарант Конституции, я защищал и буду защищать свободу слова в любых ее проявлениях», - отметил он.

«Поэтому надеюсь, что соответствующие службы в кратчайшие сроки исчерпают инцидент с журналистом Савиком Шустером», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему - гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании представления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.

Сам Шустер заявил журналистам, что намерен выходить в эфир, несмотря на решение Киевского центра занятости.