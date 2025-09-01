В списке есть Рак и Лев.

Гороскоп на сентябрь 2025 года обещает особую удачу четырем знакам Зодиака, они окажутся под покровительством Юпитера и Венеры - планет, связанных с процветанием, успехом и изобилием пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Юпитер в Раке расширяет горизонты, помогает укрепить влияние и накопить ресурсы, а Венера, проходящая через Льва и Деву, приносит благоприятные возможности для заработка, партнерства и личного роста.

Хотя и другие планеты тоже могут дарить удачу: Сатурн вознаграждает за усердие, Уран способен преподнести неожиданные шансы при благоприятных аспектах, а затмения порой открывают новые возможности, если связаны с Венерой или Юпитером. Но именно эти четыре знака получат максимальный бонус в сентябре.

Рак

Для Раков этот месяц станет одним из самых удачных за долгое время. Юпитер в первом доме встречается раз в 12 лет, и это символ периода роста, оптимизма и уверенности в себе. Сентябрь подарит новые шансы, которые укрепят ваши позиции и привлекут людей, готовых поддержать ваши начинания.

До 19 числа Венера во Льве осветит ваш второй дом финансов, способствуя росту доходов и повышению самооценки. Влияние Сатурна из Рыб добавит стабильности, особенно представителям, рожденным в конце знака. Все складывается так, что сентябрь обещает стать временем радости и значимых побед.

Лев

Для Львов этот месяц связан с умением отпускать лишнее и фокусироваться на том, что действительно важно. Юпитер в 12-м доме не всегда дает очевидные плоды, но он очищает внутренний мир и открывает двери для духовного развития. Важная помощь может прийти внезапно - словно по воле судьбы.

До 19 сентября Венера в вашем знаке усиливает харизму и делает вас привлекательнее в глазах окружающих. Это время, когда уверенность в себе растет, а возможности притягиваются как магнитом. После перехода Венеры в Деву ее энергия переключится на финансы и укрепление личных ресурсов.

К тому же Плутон в 7-м доме обещает интересные знакомства и новые партнерства, как романтические, так и деловые.

Дева

Для Дев сентябрь - это месяц дружбы, новых связей и долгожданных перемен. Юпитер в 11-м доме поддерживает ваши мечты и помогает достичь важных целей. Это также время, когда социальные контакты играют ключевую роль, а сотрудничество с другими людьми приносит ощутимую пользу.

С 19 сентября Венера войдет в ваш знак, усиливая привлекательность и обаяние. Вы будете чувствовать себя увереннее, а ваша харизма станет еще ярче. Это может не только улучшить личные отношения, но и открыть новые пути к изобилию.

Близнецы

Для Близнецов гороскоп на месяц сулит финансовые достижения. Юпитер во втором доме дает рост доходов, помогает избавиться от долгов и укрепить чувство уверенности в будущем. Вы будете больше ценить свои ресурсы и использовать их с умом.

Венера во Льве в первой половине месяца активизирует общение и дает шанс наладить новые контакты. Проблемы, которые возникали ранее из-за недопонимания, начнут уходить в прошлое.

Кроме того, Уран в вашем знаке стимулирует обновления и открывает новые перспективы, особенно связанные с карьерой и обучением. Аспект с Плутоном в 9-м доме усиливает шансы на удачные проекты и выгодное сотрудничество на расстоянии.

