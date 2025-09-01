Она открыто рассказывала о своем опыте.

Бывший деятель ультраправой польской партии "Конфедерация" Давид Шостак объявил о выходе из политики из-за отношений с моделью, которая до совершеннолетия жила как парень.

Как пишет RMF24, Михалина Маниос стала известной благодаря участию в шоу "The Voice of Poland" и "Top Model", где заняла третье место. Кроме того, она активно снималась в рекламных кампаниях. Позже женщина исчезла из публичной жизни и сосредоточилась на учебе.

Информацию о романе пара подтвердила в интервью Gazecie Wyborczej. По словам Шостака, их сблизили "эмоциональность, глубокие разговоры и общие ценности". Маниос добавила, что их история началась с интернет-знакомства, а со временем переросла в настоящий роман.

Шостак, который в соцсетях называл себя "католиком, поляком и националистом", подчеркнул, что для пары важными остаются вера и традиционные ценности:

"Мы оба верующие люди, но имеем открытые умы. Не представляю себе отношений с неверующим. Ничто не мешает нам в будущем пожениться в церкви. Здесь нет никаких ограничений. Михалина - женщина. Когда мы познакомились, я не представлял, что могу потерять такого человека. Я знал, что имею шанс связать свою жизнь с красивой, ценной женщиной. Она - элита нации, достаточно взглянуть на ее биографию".

Напомним, в 2024 году на церемонии Fashion Awards 2024 в Лондоне впервые победу одержал трансгендерный человек. Титул "Модель года" получила трансгендерная манекенщица Алекс Консани.

