Он рассказал, как сам действовал бы в таком случае.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко прокомментировал громкий случай отравления во львовском ресторане Миши Кацурина "Китайский привет".

В подкасте "Гуртом та вщент" волонтер Сергей Притула спросил, считает ли он реакцию ресторатора на этот инцидент коммуникационно удачной. Также ведущий предложил Клопотенко представить, как бы он действовал в случае массового отравления в одном из его заведений.

По словам Клопотенко, он не делал бы вокруг этого случая чего-то типа шоу, а просто записал бы видеообращение с извинениями и объяснениями:

"Но это прям хороший ход, потому что люди все равно об этом услышали и все равно этот львовский "Китайский привет" на устах. Я думаю, что люди туда точно будут ходить. Это такое хорошее супервзаимодействие. Даже если это плохо, коммуникационно оно людям зашло".

Также ресторатор напомнил о множестве других случаев отравлений в украинских заведениях питания, отметив, что такое происходит. "Когда работаешь с едой, рано или поздно ты по-любому кого-то отравишь", - добавил он.

Отравление в ресторане Кацурина

Напомним, в июле во Львове произошел случай массового пищевого отравления в ресторане "Китайский привет", основанном ресторатором Мишей Кацуриным.

По официальным данным, пострадало более 70 человек. При обследовании было подтверждено наличие сальмонеллы, а в самом ресторане обнаружили нарушения санитарных норм.

Сам Кацурин сообщил, что также попал в больницу с отравлением. После инцидента его ресторан оштрафовали на 48 тысяч гривен.

Ресторан возобновил свою работу 5 августа. Миша Кацурин публично извинился за инцидент и заверил, что принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

