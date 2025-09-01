Mercedes-Benz CL 65 AMG оснащен очень мощным двигателем V12 с двойным турбонаддувом.

В Киеве заметили спорткар Mercedes-Benz CL 65 AMG 2004 года выпуска. Эта модификация модели была выпущена ограниченным тиражом. Снимки автомобиля опубликовал Instagram-аккаунт t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Mercedes-Benz CL 65 AMG является топовой версией модели в кузове C215. Всего было выпущено 777 таких автомобилей.

Mercedes-Benz CL является купеобразным вариантом представительского седана S-Class. Модели имеют разный дизайн и характеристики.

Спереди Mercedes-Benz CL 65 AMG расположены четыре круглые фары в стиле Mercedes-Benz CLK (W208) и фирменная решетка радиатора. Одной из особенностей данного экземпляра является кузовной обвес от компании Sarona Design. Он добавляет больше карбоновых элементов снаружи, включая передний сплиттер и массивный задний диффузор.

На автомобиль установлены 19-дюймовые легкосплавные колесные диски AMG Styling IV. Кузов окрашен в серебряный цвет.

Mercedes-Benz CL 65 AMG оснащен 6,0-литровым турбированным бензиновым двигателем V12 мощностью 612 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч (250 км/ч с электронным ограничителем).

Эксперты определили лучшую модель Mercedes-Benz

Ранее в Express назвали лучшую современную модель Mercedes-Benz. Эксперты протестировали десятки автомобилей, чтобы определить фаворита.

По сумме качеств победил Mercedes-Benz C-Class. Эксперты похвалили этот автомобиль за качественный интерьер и низкий расход топлива.

