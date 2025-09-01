Певец также выпустил трогательный клип.

Накануне своего мирового тура Артем Пивоваров презентовал новую песню. Основой композиции традиционно стало произведение известного украинского автора.

Состоялась премьера песни "Серце" Артема Пивоварова, которая стала частью его альбома "Твої вірші, мої ноти PT.2". Певец создал новый трек по мотивам стихотворения "Ты, сердце, измученное любовью" украинского писателя Юрия Липы, который был одним из идеологов украинского национализма и считался одним из ведущих украинских философов первой половины XX века.

Вместе с новой песней вышел и клип. В частности на YouTube-канале артиста было опубликовано Lyric Video, то есть музыкальное видео, в котором основной акцент сделан на текст песни.

Как отмечается в описании к клипу, главным символом этой работы является сердце. В видео оно изображено через образ альбома для зарисовок, хранящего эмоции и события, которые формируют личную историю человека:

"Эта визуализация изображает сердце как своеобразный скетчбук, собирающий важные моменты и хранящий воспоминания, к которым мы время от времени любим возвращаться".

Артем Пивоваров - Серце

Песня "Серце" уже нашла своих поклонников. В комментариях слушатели делятся своими искренними эмоциями, а также благодарят за распространение в массы украинской культуры:

"Невероятно нежная и глубокая песня. Сначала - будто мантра, а потом - цепляет до глубины души".

"Спасибо за такую нежность и красоту, которая присутствует в этой песне. Это действительно что-то магическое и особенное".

"Спасибо, что этой прекрасной, нежной, полной любви работой чтите память одного из первых идеологов украинского национализма Юрия Липы. Во времена, когда продолжается охота на идейных украинцев".

